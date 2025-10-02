Томас Мюллер стал самым титулованным немецким футболистом

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
19:30
Динамо Мх
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.25
П2
2.75
Футбол. Лига Европы
19:45
Рома
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.00
П2
5.20
Футбол. Лига Европы
19:45
Болонья
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.57
П2
4.33
Футбол. Лига Европы
19:45
Бранн
:
Утрехт
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.71
П2
3.65
Футбол. Лига Европы
19:45
Селтик
:
Брага
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.85
П2
4.08
Футбол. Лига Европы
19:45
ФКСБ
:
Янг Бойз
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.55
П2
2.64
Футбол. Лига Европы
19:45
Фенербахче
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.10
П2
4.30
Футбол. Лига Европы
19:45
Лудогорец
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
5.00
X
3.97
П2
1.73
Футбол. Лига Европы
19:45
Панатинаикос
:
Гоу Эхед Иглз
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.49
П2
5.36
Футбол. Лига Европы
19:45
Виктория Пл
:
Мальме
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.75
П2
4.17
Футбол. Лига конференций
19:45
Динамо К
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
6.43
X
4.63
П2
1.52
Футбол. Лига конференций
19:45
Ягеллония
:
Хамрун Спартанс
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.50
П2
15.00
Футбол. Лига конференций
19:45
КуПС
:
Дрита
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.20
П2
5.71
Футбол. Лига конференций
19:45
Лозанна
:
Брейдаблик
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.86
П2
7.49
Футбол. Лига конференций
19:45
Лех
:
Рапид В
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.71
П2
2.90
Футбол. Лига конференций
19:45
Ноа
:
Риека
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.57
П2
3.36
Футбол. Лига конференций
19:45
Омония
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.90
П2
1.80
Футбол. Лига конференций
19:45
Райо Вальекано
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.13
X
9.50
П2
28.00
Футбол. Лига конференций
19:45
Зриньски
:
Линколн
Все коэффициенты
П1
1.38
X
4.80
П2
7.80
Футбол. Лига Европы
22:00
Базель
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
3.80
X
4.17
П2
1.90
Футбол. Лига Европы
22:00
Сельта
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.02
П2
5.15
Футбол. Лига Европы
22:00
Порту
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.72
П2
5.93
Футбол. Лига Европы
22:00
Фейеноорд
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.54
П2
2.31
Футбол. Лига Европы
22:00
Генк
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.21
П2
4.34
Футбол. Лига Европы
22:00
Лион
:
Зальцбург
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.50
П2
5.40
Футбол. Лига Европы
22:00
Маккаби
:
Динамо З
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.59
П2
2.57
Футбол. Лига Европы
22:00
Ноттингем Форест
:
Мидтьюлланн
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.21
П2
6.92
Футбол. Лига Европы
22:00
Штурм
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.77
П2
3.37
Футбол. Лига конференций
22:00
Абердин
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
6.09
X
4.77
П2
1.52
Футбол. Лига конференций
22:00
АЕК Л
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
3.31
X
3.53
П2
2.25
Футбол. Лига конференций
22:00
Целе
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
3.33
X
3.78
П2
2.15
Футбол. Лига конференций
22:00
Фиорентина
:
Сигма
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.61
П2
10.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Легия
:
Самсунспор
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.81
П2
4.16
Футбол. Лига конференций
22:00
Ракув
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.80
П2
5.20
Футбол. Лига конференций
22:00
Шелбурн
:
Хеккен
Все коэффициенты
П1
4.38
X
3.97
П2
1.82
Футбол. Лига конференций
22:00
Слован Бр
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
3.57
X
3.85
П2
2.04
Футбол. Лига конференций
22:00
Спарта П
:
Шэмрок Роверс
П1
X
П2

Томас Мюллер стал самым титулованным немецким футболистом

Накануне 36-летний немецкий футболист завоевал 35-й трофей в карьере и обошел по числу титулов Тони Крооса.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В ночь на 2 октября Томас Мюллер стал чемпионом первенства Канады после победы «Ванкувер Уайткэпс» в финале турнира над «ФК Ванкувер» (4:2). В первом тайме Мюллер реализовал пенальти и отдал голевую передачу. Его заменили на 79-й минуте.

Весной 2025 года Мюллер сравнялся по количеству титулов с Тони Кроосом (34), а теперь он обошел его и установил новый рекорд. Кроос завершил карьеру в 2024 году.

36-летний Мюллер присоединился к канадскому клубу в августе, подписав контракт до конца сезона 2025/26, после многолетней карьеры в мюнхенской «Баварии».

За свою карьеру футболист 13 раз выигрывал бундеслигу, что делает его рекордсменом турнира по этому показателю. Также он завоевал Суперкубок Германии (8), Кубок Германии (6), Лигу чемпионов (2), клубный чемпионат мира (2) и Суперкубок УЕФА (2). В составе сборной Германии он выиграл Чемпионат мира в 2014 году.

В национальной команде он дебютировал в 2010 году. В 2024 году Томас принял решение завершить выступления за сборную Германии.