Томас Мюллер стал самым титулованным немецким футболистом

За свою карьеру футболист 13 раз выигрывал бундеслигу, что делает его рекордсменом турнира по этому показателю. Также он завоевал Суперкубок Германии (8), Кубок Германии (6), Лигу чемпионов (2), клубный чемпионат мира (2) и Суперкубок УЕФА (2). В составе сборной Германии он выиграл Чемпионат мира в 2014 году.