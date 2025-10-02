Томас Мюллер стал самым титулованным немецким футболистом

В ночь на 2 октября Томас Мюллер стал чемпионом первенства Канады после победы «Ванкувер Уайткэпс» в финале турнира над «ФК Ванкувер» (4:2). В первом тайме Мюллер реализовал пенальти и отдал голевую передачу. Его заменили на 79-й минуте.
Весной 2025 года Мюллер сравнялся по количеству титулов с Тони Кроосом (34), а теперь он обошел его и установил новый рекорд. Кроос завершил карьеру в 2024 году.
36-летний Мюллер присоединился к канадскому клубу в августе, подписав контракт до конца сезона 2025/26, после многолетней карьеры в мюнхенской «Баварии».
За свою карьеру футболист 13 раз выигрывал бундеслигу, что делает его рекордсменом турнира по этому показателю. Также он завоевал Суперкубок Германии (8), Кубок Германии (6), Лигу чемпионов (2), клубный чемпионат мира (2) и Суперкубок УЕФА (2). В составе сборной Германии он выиграл Чемпионат мира в 2014 году.
В национальной команде он дебютировал в 2010 году. В 2024 году Томас принял решение завершить выступления за сборную Германии.