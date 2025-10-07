Ричмонд
Чемпион Европы Жорди Альба завершит карьеру после сезона

36-летний испанский защитник Жорди Альба, который с 2023 года выступает за «Интер Майами», завершит карьеру по окончании сезона МЛС.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Чемпион Европы в составе сборной Испании Жорди Альба, который сейчас выступает за «Интер Майами», объявил в соцсетях, что завершит карьеру в конце сезона МЛС.

«Спасибо футбол, огромное спасибо за все», — написал 36-летний футболист, выложив специальное видео, в котором говорит о своем решении.

Защитник с лета 2023 года играет за «Интер Майами», где воссоединился с многолетними партнерами по «Барселоне» Лионелем Месси, Серхио Бускетсом и Луисом Суаресом. В сентябре 37-летний Бускетс также объявил, что завершит карьеру в конце сезона МЛС.

В «Барселоне» Альба играл в 2012—2023 годах. С каталонской командой он шесть раз выиграл чемпионат Испании, пять раз — Кубок страны, четыре раза — Суперкубок, по разу — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В составе сборной Испании Альба стал чемпионом Европы 2012 года, завоевал Кубка конфедераций-2013, бронзу Евро-2020, золото Лиги наций-2023. За сборную защитник провел 93 матча и забил девять голов.

Ранее о решении завершить карьеру по окончании сезона в МЛС объявил другой экс-игрок «Барселоны» — Серхио Бускетс.