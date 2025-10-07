Чемпион Европы Жорди Альба завершит карьеру после сезона

В «Барселоне» Альба играл в 2012—2023 годах. С каталонской командой он шесть раз выиграл чемпионат Испании, пять раз — Кубок страны, четыре раза — Суперкубок, по разу — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.