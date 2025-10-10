Эрлинг Холанд признан лучшим футболистом АПЛ в сентябре

Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд признан лучшим игроком сентября в Английской Премьер-лиге. Об этом сообщается на сайте организации.
В трех матчах сентября 25-летний нападающий забил пять голов и сделал одну результативную передачу. С девятью голами в семи турах Холанд возглавляет список лучших бомбардиров сезона в АПЛ.
На награду лучшему футболисту сентября также претендовали Даити Камада («Кристал Пэлас»), Янкуба Минте («Брайтон»), Робин Руфс («Сандерленд»), Гранит Джака («Сандерленд») и Мартин Субименди («Арсенал»).
Холанд четвертый раз в своей карьере получил подобную награду. Теперь у Холанда столько же наград игроку месяца в АПЛ, что и у Тьерри Анри, Фрэнка Лэмпарда, Сон Хын Мина, Маркуса Рэшфорда, Джейми Варди, Алана Ширера, Пола Скоулза и Денниса Бергкампа.
Награду лучшему футболисту августа получил Джек Грилиш («Эвертон»).
Эрлинг Холанд — воспитанник клуба «Брюне». Форвард ранее также играл за «Мольде», «Ред Булл Зальцбург» и дортмундскую «Боруссию». Летом 2022 года Холанд перешел в «Манчестер Сити». Эрлинг провел за клуб 155 матчей во всех турнирах, в которых забил 136 мячей и сделал 22 голевые передачи.
Кит Эндрюс
Хосеп Гвардиола
Эрлин Холанн
(Йошко Гвардиол)
9′
1
Кивин Келлехер
33
Майкл Кайоде
2
Аарон Хики
4
Сепп ван дер Берг
22
Натан Коллинз
7
Кевин Шаде
45+1′
18
Егор Ярмолюк
73′
15
Франк Оньека
24
Миккель Дамсгор
68′
8
Матиас Йенсен
6
Джордан Хендерсон
70′
73′
27
Виталий Янельт
20
Кристоффер Айер
90′
14
Фабиу Карвалью
9
Игор Тиаго
68′
19
Данго Уаттара
84′
25
Джанлуиджи Доннарумма
27
Матеус Нунес
77′
33
Нико О`Райли
83′
26
Савио
9
Эрлин Холанн
3
Рубен Диаш
24
Йошко Гвардиол
47
Фил Фоден
52
Оскар Бобб
77′
20
Бернарду Силва
16
Родри
22′
14
Нико Гонсалес
4
Тиджани Рейндерс
77′
11
Жереми Доку
Главный судья
Даррен Инглэнд
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти