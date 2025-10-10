Эрлинг Холанд признан лучшим футболистом АПЛ в сентябре

Холанд четвертый раз в своей карьере получил подобную награду. Теперь у Холанда столько же наград игроку месяца в АПЛ, что и у Тьерри Анри, Фрэнка Лэмпарда, Сон Хын Мина, Маркуса Рэшфорда, Джейми Варди, Алана Ширера, Пола Скоулза и Денниса Бергкампа.