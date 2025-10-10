Ричмонд
Эрлинг Холанд признан лучшим футболистом АПЛ в сентябре

По количеству наград по итогам месяца норвежец догнал Тьерри Анри, Алана Ширера и Фрэнка Лэмпарда.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд признан лучшим игроком сентября в Английской Премьер-лиге. Об этом сообщается на сайте организации.

В трех матчах сентября 25-летний нападающий забил пять голов и сделал одну результативную передачу. С девятью голами в семи турах Холанд возглавляет список лучших бомбардиров сезона в АПЛ.

На награду лучшему футболисту сентября также претендовали Даити Камада («Кристал Пэлас»), Янкуба Минте («Брайтон»), Робин Руфс («Сандерленд»), Гранит Джака («Сандерленд») и Мартин Субименди («Арсенал»).

Холанд четвертый раз в своей карьере получил подобную награду. Теперь у Холанда столько же наград игроку месяца в АПЛ, что и у Тьерри Анри, Фрэнка Лэмпарда, Сон Хын Мина, Маркуса Рэшфорда, Джейми Варди, Алана Ширера, Пола Скоулза и Денниса Бергкампа.

Награду лучшему футболисту августа получил Джек Грилиш («Эвертон»).

Эрлинг Холанд — воспитанник клуба «Брюне». Форвард ранее также играл за «Мольде», «Ред Булл Зальцбург» и дортмундскую «Боруссию». Летом 2022 года Холанд перешел в «Манчестер Сити». Эрлинг провел за клуб 155 матчей во всех турнирах, в которых забил 136 мячей и сделал 22 голевые передачи.

Брентфорд
0:1
Первый тайм: 0:1
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 7
5.10.2025, 18:30 (МСК UTC+3)
Gtech Community Stadium
Главные тренеры
Кит Эндрюс
Хосеп Гвардиола
Голы
Манчестер Сити
Эрлин Холанн
(Йошко Гвардиол)
9′
Составы команд
Брентфорд
1
Кивин Келлехер
33
Майкл Кайоде
2
Аарон Хики
4
Сепп ван дер Берг
22
Натан Коллинз
7
Кевин Шаде
45+1′
18
Егор Ярмолюк
73′
15
Франк Оньека
24
Миккель Дамсгор
68′
8
Матиас Йенсен
6
Джордан Хендерсон
70′
73′
27
Виталий Янельт
20
Кристоффер Айер
90′
14
Фабиу Карвалью
9
Игор Тиаго
68′
19
Данго Уаттара
84′
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
27
Матеус Нунес
77′
33
Нико О`Райли
83′
26
Савио
9
Эрлин Холанн
3
Рубен Диаш
24
Йошко Гвардиол
47
Фил Фоден
52
Оскар Бобб
77′
20
Бернарду Силва
16
Родри
22′
14
Нико Гонсалес
4
Тиджани Рейндерс
77′
11
Жереми Доку
Статистика
Брентфорд
Манчестер Сити
Желтые карточки
3
2
Удары (всего)
6
10
Удары в створ
1
4
Угловые
3
2
Фолы
10
6
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Даррен Инглэнд
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти