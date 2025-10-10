Во Франции считают, что Матвей Сафонов необходим ПСЖ

Французский журналист Дориан Бонзома высказался о вызове Матвея Сафонова с сборную России по футболу и прокомментировал ситуацию с отсутствием игрового времени в ПСЖ у голкипера.
— Для меня и моих коллег загадка, почему Матвея Сафонова вызвали в сборную России. В текущем сезоне он ни разу не вышел на поле даже в Кубке Франции, но при этом будет выступать за национальную команду. Возможно, он действительно сильнейший российский голкипер на данный момент, но у него нет игровой практики. Для сборной России хорошо, что Сафонов играет в одном из лучших клубов мира и может набираться практики даже на тренировках, поэтому его и продолжают вызывать в сборную.
— Может ли что-то измениться для Сафонова к зиме?
— Он определенно получит несколько шансов, сильный второй голкипер необходим такому большому клубу, как ПСЖ. Но сможет ли Сафонов дождаться своего шанса — это вопрос. Полагаю, что зимой он захочет уйти в аренду, и это будет правильно — потому что ему нужно набираться опыта и становиться сильнее, — приводит слова журналиста Sportandbets.
Напомним, Матвей Сафонов играет в составе французского ПСЖ с 2024 года. В новом сезоне ему пока не доверили провести в воротах ни одного матча. Сам голкипер несколько раз комментировал ситуацию с отсутствием игрового времени. Также стало известно, что портал Transfermarkt понизил рыночную стоимость голкипера на €2 млн.