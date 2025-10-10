Во Франции считают, что Матвей Сафонов необходим ПСЖ

— Для меня и моих коллег загадка, почему Матвея Сафонова вызвали в сборную России. В текущем сезоне он ни разу не вышел на поле даже в Кубке Франции, но при этом будет выступать за национальную команду. Возможно, он действительно сильнейший российский голкипер на данный момент, но у него нет игровой практики. Для сборной России хорошо, что Сафонов играет в одном из лучших клубов мира и может набираться практики даже на тренировках, поэтому его и продолжают вызывать в сборную.