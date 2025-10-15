«Барселона» объявила о продлении контракта с Френки де Йонгом

Сообщается, что новое трудовое соглашение будет действовать до лета 2029 года. По информации СМИ, отступные за Де Йонга по новому контракту составят €500 млн.
«В “Барселоне” уверены, что полузащитник может стать ключевой частью текущего спортивного проекта благодаря своему качеству и опыту», — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.
Френки де Йонг перешел в «Барселону» в 2019 году из нидерландского «Аякса». В составе каталонского клуба футболист провел 267 матчей во всех турнирах, в которых забил 19 голов и сделал 24 результативные передачи. С сине-гранатовыми Де Йонг дважды выиграл чемпионат Испании, а также Кубок и Суперкубок страны.
В текущем сезоне «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги с 19 очками. Команда Ханси Флика уступает лидирующему «Реалу» два балла. В следующем туре «Барселона» 18 октября на своем поле примет «Жирону».
Ранее стало известно, что нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски получил травму в расположении сборной Польши. 37-летний форвард может пропустить Эль-Класико с мадридским «Реалом» на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Матч пройдет 26 октября.