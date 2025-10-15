«Барселона» объявила о продлении контракта с Френки де Йонгом

Френки де Йонг перешел в «Барселону» в 2019 году из нидерландского «Аякса». В составе каталонского клуба футболист провел 267 матчей во всех турнирах, в которых забил 19 голов и сделал 24 результативные передачи. С сине-гранатовыми Де Йонг дважды выиграл чемпионат Испании, а также Кубок и Суперкубок страны.