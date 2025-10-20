Ричмонд
Футбол. Кубок России
18:00
Рубин
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.22
П2
2.60
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.70
П2
6.40
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Атлетик
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.49
П2
9.20
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Галатасарай
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.80
П2
5.58
Футбол. Кубок России
20:30
Зенит
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.80
П2
12.75
Футбол. Кубок России
20:30
Ростов
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.58
П2
7.06
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Аталанта
:
Славия Пр
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.44
П2
8.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
1.14
X
10.00
П2
19.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Челси
:
Аякс
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.63
П2
9.75
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Айнтрахт Ф
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
5.07
X
4.98
П2
1.60
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Монако
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
3.12
X
3.61
П2
2.31
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Реал
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.90
П2
6.52
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Спортинг
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.74
П2
3.23

«Реал» имеет самый дорогой состав в мире на октябрь 2025 года

Портал Transfermarkt опубликовал обновленный рейтинг футбольных клубов мира по ориентировочной трансферной стоимости всех футболистов.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Лидером списка стал мадридский «Реал» — 1,4 миллиарда евро. В топ-10 также попали английские клубы «Арсенал» (1,31 млрд), «Манчестер Сити» (1,21 млрд), «Ливерпуль» (1,15 млрд), «Челси» (1,14 млрд), «Тоттенхэм» (921 млн) и «Ньюкасл» (752 млн), а также действующий победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» (1,15 млрд), «Барселона» (1,11 млрд) и «Бавария» (952 млн).

Самый дорогой клуб России, петербургский «Зенит», занял 64-е место в рейтинге — 186,1 миллионов евро.

Рыночная стоимость Transfermarkt рассчитывается на основе различных моделей ценообразования, в том числе и при активном участии сообщества Transfermarkt, которое подробно обсуждает рыночную стоимость. Рыночную стоимость на Transfermarkt не следует отождествлять с фактически выплаченными трансферными выплатами. Цель состоит в том, чтобы предсказать не цену, а определить ожидаемую стоимость трансфера.