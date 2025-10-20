«Реал» имеет самый дорогой состав в мире на октябрь 2025 года

Лидером списка стал мадридский «Реал» — 1,4 миллиарда евро. В топ-10 также попали английские клубы «Арсенал» (1,31 млрд), «Манчестер Сити» (1,21 млрд), «Ливерпуль» (1,15 млрд), «Челси» (1,14 млрд), «Тоттенхэм» (921 млн) и «Ньюкасл» (752 млн), а также действующий победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» (1,15 млрд), «Барселона» (1,11 млрд) и «Бавария» (952 млн).
Самый дорогой клуб России, петербургский «Зенит», занял 64-е место в рейтинге — 186,1 миллионов евро.
Рыночная стоимость Transfermarkt рассчитывается на основе различных моделей ценообразования, в том числе и при активном участии сообщества Transfermarkt, которое подробно обсуждает рыночную стоимость. Рыночную стоимость на Transfermarkt не следует отождествлять с фактически выплаченными трансферными выплатами. Цель состоит в том, чтобы предсказать не цену, а определить ожидаемую стоимость трансфера.