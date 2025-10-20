«Реал» имеет самый дорогой состав в мире на октябрь 2025 года

Рыночная стоимость Transfermarkt рассчитывается на основе различных моделей ценообразования, в том числе и при активном участии сообщества Transfermarkt, которое подробно обсуждает рыночную стоимость. Рыночную стоимость на Transfermarkt не следует отождествлять с фактически выплаченными трансферными выплатами. Цель состоит в том, чтобы предсказать не цену, а определить ожидаемую стоимость трансфера.