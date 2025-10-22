Тренер «Барселоны» пропустит Эль-Класико из‑за дисквалификации

Таким образом, наставник «сине-гранатовых» не сможет присутствовать на скамейке запасных в предстоящем матче 10-го тура Ла Лиги против мадридского «Реала». Ожидается, что руководить «Барселоной» во время Эль-Класико будет бывший полузащитник команды Тьяго Алькантара, который в 2024 году закончил игровую карьеру и вошел в тренерский штаб каталонского клуба.
Флик был удален в концовке матча 9-го тура Ла Лиги против «Жироной» (2:1). В добавленное время немецкий специалист активно выражал на бровке недовольство действиями главного арбитра матча Хесуса Хиля Мансано, за что тот показал ему две желтые карточки. Флик отказался покидать скамейку запасных «Барселоны» и, спустя две минуты, его команда сумела забить победный гол.
«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от «Реала» на два балла. Команды сыграют друг с другом в Мадриде в воскресенье, 26 октября. Начало матча — в 18:15 по московскому времени.