Тренер «Барселоны» пропустит Эль-Класико из‑за дисквалификации

Флик был удален в концовке матча 9-го тура Ла Лиги против «Жироной» (2:1). В добавленное время немецкий специалист активно выражал на бровке недовольство действиями главного арбитра матча Хесуса Хиля Мансано, за что тот показал ему две желтые карточки. Флик отказался покидать скамейку запасных «Барселоны» и, спустя две минуты, его команда сумела забить победный гол.