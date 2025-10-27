Ламин Ямаль купит дом, в котором раньше жили Пике и Шакира

Отмечается, что 18-летний футболист планирует жить в доме со своей нынешней партнершей Ники Николь. Чемпион Европы в составе сборной Испании и 25-летняя рэп-исполнительница из Аргентины подтвердили свои отношения в августе 2025 года, когда футболист выложил в соцсетях совместное фото. Сообщалось, что Ники подвозит Ямаля на тренировки, так как у юноши нет водительских прав. Недавно они вместе прокатились на вертолете во время перерыва в календаре на матчи сборных.