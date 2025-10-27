Ламин Ямаль купит дом, в котором раньше жили Пике и Шакира

Отмечается, что 18-летний футболист планирует жить в доме со своей нынешней партнершей Ники Николь. Чемпион Европы в составе сборной Испании и 25-летняя рэп-исполнительница из Аргентины подтвердили свои отношения в августе 2025 года, когда футболист выложил в соцсетях совместное фото. Сообщалось, что Ники подвозит Ямаля на тренировки, так как у юноши нет водительских прав. Недавно они вместе прокатились на вертолете во время перерыва в календаре на матчи сборных.
Таким образом, Ламин Ямаль станет соседом одноклубников Алехандро Бальде и Рональда Араухо. Дом расположен в жилом комплексе Ciutat Diagonal в районе Эсплугес-де-Льобрегат, известном своей уединенностью и эксклюзивностью.
Известная колумбийская поп-певица Шакира и экс-защитник «Барселоны» Жерар Пике начали встречаться весной 2010 года, когда Пике появился в клипе Шакиры «Waka Waka (This Time for Africa)», официальной песне Чемпионата мира по футболу 2010. Длительным отношениям колумбийки и чемпиона мира по футболу не помещала разница в возрасте — певица на 10 лет старше Пике. В этом союзе появились на свет двое сыновей — Милан и Саша. В июне 2022 года пара объявила о прекращении отношений.
В сезоне-2025/26 Ламин Ямаль совершил 9 результативных действий в 9 матчах. Накануне вингер провел полный матч в состоявшемся в Мадриде Эль-Класико. «Барселона» потерпела поражение в игре с принципиальным соперником. В составе мадридского «Реала» отличились Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем. Единственный год каталонцев забил полузащитник Фермин Лопес.
В 10 матчах чемпионата Испании «Барселона» набрала 22 очка и занимает второе место в турнирной таблице, на 5 баллов отставая от лидирующего «Реала». В воскресенье, 2 ноября, каталонцы дома сыграют с «Эльче».