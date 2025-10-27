Де Брюйне выбыл до конца года из-за разрыва мышцы бедра

34-летний бельгиец получил повреждение во время домашнего матча 8-го тура Серии А против «Интера» (3:1) и был заменен на 33-й минуте. Де Брюйне реализовал пенальти, после чего схватился за заднюю поверхность бедра.
По результатам медобследования у де Брюйне выявлен разрыв двуглавой мышцы правого бедра. Конкретные сроки восстановления полузащитника не уточняются, однако, по информации итальянских СМИ, он пропустит несколько месяцев и не выйдет на поле до конца года.
Де Брюйне перешел в «Наполи» минувшим летом из «Манчестер Сити» на правах свободного агента. Он провел за неаполитанцев 11 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.
«Наполи» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, опережая «Рому» по дополнительным показателям. Во вторник, 28 октября, неаполитанцы на выезде сыграют против «Лечче». Начало матча — в 20:30 по московскому времени.