Де Брюйне выбыл до конца года из-за разрыва мышцы бедра

По результатам медобследования у де Брюйне выявлен разрыв двуглавой мышцы правого бедра. Конкретные сроки восстановления полузащитника не уточняются, однако, по информации итальянских СМИ, он пропустит несколько месяцев и не выйдет на поле до конца года.