Полузащитник «Барселоны» Педри на 3 недели выбыл из строя

Центральный полузащитник «Барселоны» Педри получил разрыв дистальной части двуглавой мышцы левого бедра. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Сроки восстановления 22-летнего футболиста не приводятся, однако, ожидается, что Педри пропустит около трех недель и не сможет принять участие в матчах против «Брюгге» и «Сельты», которые состоятся 5 и 9 ноября соответственно.

Игру с «Эльче» 2 ноября испанец пропустил бы из-за красной карточки, полученной в концовке встречи с «Реалом» (1:2).

Педри не в первый раз выбывает из-за травм. За последние 5 сезонов молодой полузащитник пропустил около 500 дней из повреждений подколенного сухожилия и мышечных травм.

Педро Гонсалес Лопес — воспитанник «Лас-Пальмаса». В каталонский клуб полузащитник перешел в июле 2020 года. За «Барселону» во всех турнирах Педри провел 215 матчей, в которых забил 28 матчей и сделал 23 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 140 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 Педри провел 13 матчей, в которых забил 2 мяча и сделал 2 голевые передачи. В 10 турах чемпионата Испании «Барселона» набрала 22 очка и занимает второе место в турнирной таблице, на 5 баллов отставая от лидирующего мадридского «Реала».