Эден Азар включен в Зал славы Английской Премьер-лиги

В АПЛ Эден Азар выступал в составе лондонского «Челси» с 2012-го по 2019 год. В составе лондонского клуба бельгиец дважды становился чемпионом Англии (2014/15, 2016/17). По итогам сезона-2014/15 признавался игроком сезона в АПЛ. А также Азар четырежды получал награду лучшему игроку сезона в «Челси». За семь сезонов в составе клуба он провел 352 матча и забил 110 голов.