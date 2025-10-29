Эден Азар включен в Зал славы Английской Премьер-лиги

Как сообщает пресс-служба Английской Премьер-лиги, бывший футболист «Челси» Эден Азар стал 26-м членом Зала славы Английской Премьер-лиги.
В АПЛ Эден Азар выступал в составе лондонского «Челси» с 2012-го по 2019 год. В составе лондонского клуба бельгиец дважды становился чемпионом Англии (2014/15, 2016/17). По итогам сезона-2014/15 признавался игроком сезона в АПЛ. А также Азар четырежды получал награду лучшему игроку сезона в «Челси». За семь сезонов в составе клуба он провел 352 матча и забил 110 голов.
Также Азар выступал за «Лилль» и мадридский «Реал», с которым выиграл Лигу чемпионов в 2022 году. В составе сборной Бельгии игрок стал бронзовым призером чемпионата мира в России 2018 года.
Азар стал одним из двух новых игроков, выбранных в этом году 24 действующими членами Зала славы АПЛ — среди них сэр Алекс Фергюсон, Арсен Венгер, Тьерри Анри, Алан Ширер, Уэйн Руни, Стивен Джеррард и Серхио Агуэро. Ранее в 2025 году в Зал славы был включен экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл.
Зал славы Премьер-лиги создан в 2021 году, чтобы отмечать игроков, добившихся выдающихся успехов и внесших значительный вклад в историю турнира с момента его основания в 1992 году. Это высшая индивидуальная награда, которую может получить футболист от лиги.