Дасаев посоветовал Матвею Сафонову покинуть «ПСЖ»

«Что говорить о Сафонове, раз он не играет? Я не вижу смысла ему оставаться в “ПСЖ”. Я не знаю, какой у него контракт с клубом. Если он не может его расторгнуть, его попытаются отдать в аренду. Я не понимаю, зачем Сафонов перешел в “ПСЖ”. Мне непонятен этот шаг», — цитирует Дасаева Metaratings.ru.