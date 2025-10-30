Дасаев посоветовал Матвею Сафонову покинуть «ПСЖ»

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев высказался об отсутствии игрового времени у вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.
«Что говорить о Сафонове, раз он не играет? Я не вижу смысла ему оставаться в “ПСЖ”. Я не знаю, какой у него контракт с клубом. Если он не может его расторгнуть, его попытаются отдать в аренду. Я не понимаю, зачем Сафонов перешел в “ПСЖ”. Мне непонятен этот шаг», — цитирует Дасаева Metaratings.ru.
В текущем сезоне Матвей еще ни разу не вышел на поле в составе парижан. В минувшем сезоне основным голкипером парижской команды был Джанлуиджи Доннарумма, летом перешедший в «Манчестер Сити». В сезоне-2025/26 место в воротах действующего победителя Лиги чемпионов занимает Люка Шевалье, ранее игравший за «Лилль».
Ранее главный тренер ПСЖ Луис Энрике оценил шансы Сафонова стать основным голкипером клуба. Он отметил, что нынешний первый номер команды Люка Шевалье не имеет гарантированного места в составе.
Сафонову 26 лет, он перешел в «ПСЖ» летом 2024 года из «Краснодара». В прошлом сезоне голкипер провел 17 матчей за парижан, в семи играх сохранив ворота в неприкосновенности. Вместе с «ПСЖ» Сафонов стал чемпионом Франции, победил в Лиге чемпионов, завоевал Кубок и Суперкубок страны, а также Суперкубок УЕФА.