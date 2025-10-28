Тренер ПСЖ рассказал о конкуренции между вратарями

Главный тренер французского клуба ПСЖ Луис Энрике заявил, что место первого вратаря в команде никому не гарантировано и все зависит от уровня игры футболиста.
«Бывает по-разному. Сегодня ситуация положительная, а завтра — отрицательная. Я стремлюсь сделать так, чтобы это пошло на пользу команде. Никто не занимает фиксированную позицию на протяжении всего сезона, место никому не гарантировано. Все зависит от уровня игры футболиста», — сказал Энрике на пресс-конференции перед намеченным на среду матчем чемпионата Франции с «Лорьяном».
Напомним, российский голкипер стал частью французского клуба в 2024 году и заключил контракт до 2029 года. В текущем сезоне Матвей Сафонов еще ни разу не выходил на поле, последний раз он сыграл в мае, в финале Кубка Франции. Основным вратарем сейчас является Люка Шевалье.
Сам Сафонов не раз комментировал ситуацию с отсутствием игрового времени, заявляя, что хотел бы играть и его не устраивает ситуация в команде, при этом, он старается обратить отсутствие игрового времени себе во благо, регулярно тренируясь. Также ранее СМИ сообщили, что Сафонов готов покинуть клуб в зимнее трансферное окно, к нему уже проявили интерес несколько клубов.