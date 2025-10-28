Тренер ПСЖ рассказал о конкуренции между вратарями

Сам Сафонов не раз комментировал ситуацию с отсутствием игрового времени, заявляя, что хотел бы играть и его не устраивает ситуация в команде, при этом, он старается обратить отсутствие игрового времени себе во благо, регулярно тренируясь. Также ранее СМИ сообщили, что Сафонов готов покинуть клуб в зимнее трансферное окно, к нему уже проявили интерес несколько клубов.