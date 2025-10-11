Матвей Сафонов — об уходе из «ПСЖ»: «Сейчас ситуация меня не устраивает — я хочу играть»

Последний раз Сафонов играл за «ПСЖ» в конце мая — в финале Кубка Франции против «Реймса» (3:0).
— Если зимой тебе поступит предложение, от которого невозможно отказаться, может, об аренде, если ситуация не изменится, ты будешь его рассматривать?
— Смотрите, вы меня спрашиваете, если приходит предложение, от которого нельзя отказаться, буду ли я его рассматривать? А что его рассматривать? Я его принимаю, если это предложение, от которого нельзя отказаться.
Если приходит какой-то клуб и дает 30 миллионов, это предложение, от которого клуб откажется? Как будто бы нет. Им выгодно.
— У вашего клуба есть деньги.
— Тогда это не предложение, от которого нельзя отказаться. Все верно?
— Вы говорили, что хотите остаться и бороться за свое место.
— Я думаю, что нужно смотреть тогда, когда трансферное окно откроется, ибо я уделяю все свободное время и трачу много сил на то, чтобы изменить ситуацию, ибо то, как она сейчас идет, совсем меня не устраивает. Я хочу играть и я хочу доказать то, что я достоин игрового времени и что я могу конкурировать, — передает слова Сафонова корреспондент Sport24 Борис Королев.
10 октября Матвей Сафонов провел 90 минут в победном товарищеском матче сборной России против команды Ирана (2:1).