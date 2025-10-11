Матвей Сафонов — об уходе из «ПСЖ»: «Сейчас ситуация меня не устраивает — я хочу играть»

— Я думаю, что нужно смотреть тогда, когда трансферное окно откроется, ибо я уделяю все свободное время и трачу много сил на то, чтобы изменить ситуацию, ибо то, как она сейчас идет, совсем меня не устраивает. Я хочу играть и я хочу доказать то, что я достоин игрового времени и что я могу конкурировать, — передает слова Сафонова корреспондент Sport24 Борис Королев.