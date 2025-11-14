Ричмонд
Акинфеев — о Сафонове в «ПСЖ»: Может он тренируется как тигр

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал ситуацию с отсутствием игровой практики у российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

Напомним, Матвей Сафонов в текущем сезоне еще ни разу не вышел на поле в составе «ПСЖ». Ворота парижан защищает перешедший из «Лилля» Люка Шевалье.

— То, что Сафонов вообще не играет в Париже, это как-то на игровом тонусе сказывается?

— Тяжело, конечно. Тут даже второго мнения быть не может. Если бы были товарищеские матчи, еще какие-то, и ты играешь хотя бы… А если ты сидишь постоянно, то тренироваться (толка не будет). Может, Матвей тренируется, как тигр, как лев, но вот этой практики игровой все равно не хватает, — сказал Акинфеев в новом выпуске шоу «Это футбол, брат».

26-летний Сафонов перешел в «ПСЖ» летом 2024 года из «Краснодара». В прошлом сезоне голкипер провел 17 матчей за парижан, в семи играх сохранив ворота в неприкосновенности. Вместе с «ПСЖ» Сафонов стал чемпионом Франции, одержал победу в Лиге чемпионов, завоевал Кубок и Суперкубок страны, а также Суперкубок УЕФА.

В этом сезоне Сафонов провел три матча за сборную России, в которых пропустил три мяча.