Роберт Левандовский не планирует покидать «Барселону» зимой

В текущем сезоне Левандовский провел 12 матчей в чемпионате Испании и Лиге чемпионов, забив семь мячей. Поляк перешел в «Барселону» из немецкой «Баварии» летом 2022 года за 45 миллионов евро. В составе сине-гранатовых он дважды стал чемпионом Ла Лиги, завоевал Кубок Испании и два Суперкубка Испании.