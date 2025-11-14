Ричмонд
Роберт Левандовский не планирует покидать «Барселону» зимой

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, также 37‑летний польский нападающий не планирует завершать карьеру после окончания нынешнего сезона.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Ранее сообщалось о том, что Роберт Левандовский рассмотрит вариант со сменой клуба или с завершением карьеры в том случае, если «Барселона» не предложит ему новый контракт. Текущее соглашение с форвардом истекает в конце сезона-2025/26.

Левандовский поднялся на 13‑е место в списке лучших бомбардиров за всю историю каталонского клуба. 9 ноября поляк оформил хет‑трик в матче Ла Лиги против «Сельты». Каталонцы выиграли со счетом 4:2. Теперь на счету поляка 108 голов за «Барселону».

В текущем сезоне Левандовский провел 12 матчей в чемпионате Испании и Лиге чемпионов, забив семь мячей. Поляк перешел в «Барселону» из немецкой «Баварии» летом 2022 года за 45 миллионов евро. В составе сине-гранатовых он дважды стал чемпионом Ла Лиги, завоевал Кубок Испании и два Суперкубка Испании.