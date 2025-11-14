Роберт Левандовский не планирует покидать «Барселону» зимой

Ранее сообщалось о том, что Роберт Левандовский рассмотрит вариант со сменой клуба или с завершением карьеры в том случае, если «Барселона» не предложит ему новый контракт. Текущее соглашение с форвардом истекает в конце сезона-2025/26.
Левандовский поднялся на 13‑е место в списке лучших бомбардиров за всю историю каталонского клуба. 9 ноября поляк оформил хет‑трик в матче Ла Лиги против «Сельты». Каталонцы выиграли со счетом 4:2. Теперь на счету поляка 108 голов за «Барселону».
В текущем сезоне Левандовский провел 12 матчей в чемпионате Испании и Лиге чемпионов, забив семь мячей. Поляк перешел в «Барселону» из немецкой «Баварии» летом 2022 года за 45 миллионов евро. В составе сине-гранатовых он дважды стал чемпионом Ла Лиги, завоевал Кубок Испании и два Суперкубка Испании.