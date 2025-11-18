Ричмонд
Дональд Трамп примет Криштиану Роналду в Белом доме

Нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, сообщает Mundo Deportivo.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Ранее Роналду в одном из интервью признался, что хочет встретится с 47-м президентом США.

Также Трамп примет во вторник в Белом доме наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.

Роналду не появлялся в США с 2017 года из-за иска против него. Гражданка США Кэтрин Майорга подала в суд на футболиста, обвинив его в изнасиловании. В 2019 году местная прокуратура признала обвинения в адрес Роналду необоснованными. Позднее футболист был полностью оправдан.

Напомним, сборная Португалии завоевала путевку на ЧМ-2026, обыграв в отборе на турнир сборную Армении (9:1). Команда Роберто Мартинеса заняла первое место в группе F. Роналду не принял участие в матче из-за красной карточки, полученной в предыдущей встрече с Ирландией.

40-летний Криштиану Роналду подтвердил, что ЧМ-2026 станет для него последним в карьере. Для Роналду, который впервые сыграл на мундиале в 2006 году, этот турнир станет рекордным шестым в карьере. Аналогичного достижения на ЧМ-2026 также может добиться капитан сборной Аргентины Лионель Месси.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных.