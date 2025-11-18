Дональд Трамп примет Криштиану Роналду в Белом доме

Роналду не появлялся в США с 2017 года из-за иска против него. Гражданка США Кэтрин Майорга подала в суд на футболиста, обвинив его в изнасиловании. В 2019 году местная прокуратура признала обвинения в адрес Роналду необоснованными. Позднее футболист был полностью оправдан.