Алонсо — о ничьей «Реала» с «Эльче»: Счет 1:2 нас надломил

«Реал» на выезде спасся от поражения благодаря голу полузащитника Джуда Беллингема на 87-й минуте встречи. Также в составе «королевского клуба» отличился защитник Дин Хейсен (78). У «Эльче» забитыми мячами отметились Алейкс Фебас (53) и Альваро Родригес (84).
«Было обидно, когда сравняли счет 1:1, то тут же пропустили. Этот счет 2:1 нас надломил, но, несмотря на это, мы продолжали бороться, забили и получили 2:2 и у команды был еще один хороший шанс. Я чувствовал, что при счете 1:1 нам нужно было перевести игру на половину поля соперника. Я анализирую все после матчей. Стараюсь делать выводы с тренерским штабом и доносить до игроков, что у нас получается хорошо, а что нужно улучшить. Сегодня чувствовал, что нам не хватило этой последовательности. В первом тайме игра складывалась в нашу пользу и мы могли выходить вперед, но команде это не удалось», — приводит слова Алонсо пресс-служба клуба на официальном сайте.
В текущем сезоне Ла Лиги мадридский «Реал» занимает первое место в турнирной таблице с 32 очками. На второй строчке идет «Барселона», отставая от «сливочных» на один балл. Тройку лидеров замыкает «Вильярреал» с 29 очками.
В следующем туре «Реал» в гостях встретится с «Жироной».
Эдер Сарабия
Хаби Алонсо
Алейкс Фебас
(Херман Валера)
53′
Альваро Родригес
(Мартин Нето)
84′
Дин Хейсен
(Джуд Беллингем)
78′
Джуд Беллингем
(Килиан Мбаппе)
87′
13
Иньяки Пенья
22
Давид Аффенгрюбер
57′
14
Алейкс Фебас
88′
15
Альваро Нуньес
23
Виктор Чуст
68′
90+6′
10
Рафа Мир
39
Эктор Форт
66′
3
Адрия Педроса
11
Херман Валера
83′
6
Педро Бигас
19
Грэди Диангана
66′
16
Мартин Нето
8
Марк Агуадо
83′
21
Лео Петро
9
Андре Силва
79′
20
Альваро Родригес
1
Тибо Куртуа
17
Рауль Асенсио
24
Дин Хейсен
12
Трент Александр-Арнолд
5
Джуд Беллингем
10
Килиан Мбаппе
18
Альваро Каррерас
88′
21
Браим Диас
20
Франсиско Гарсия
57′
6
Эдуардо Камавинга
15
Арда Гюлер
64′
16
Гонсало Гарсия
19
Дани Себальос
57′
8
Федерико Вальверде
11
Родригу
57′
7
Винисиус Жуниор
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти