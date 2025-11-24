Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:00
Ротор
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.32
X
2.95
П2
3.60
Футбол. Италия
20:30
Торино
:
Комо
Все коэффициенты
П1
3.57
X
3.20
П2
2.28
Футбол. Италия
22:45
Сассуоло
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.29
П2
4.02
Футбол. Англия
23:00
Манчестер Юнайтед
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.80
П2
4.30
Футбол. Испания
23:00
Эспаньол
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.45
П2
3.94
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Реал
2
П1
X
П2

Алонсо — о ничьей «Реала» с «Эльче»: Счет 1:2 нас надломил

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал ничью в матче 13-го тура чемпионата Испании с «Эльче» (2:2).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Реал» на выезде спасся от поражения благодаря голу полузащитника Джуда Беллингема на 87-й минуте встречи. Также в составе «королевского клуба» отличился защитник Дин Хейсен (78). У «Эльче» забитыми мячами отметились Алейкс Фебас (53) и Альваро Родригес (84).

«Было обидно, когда сравняли счет 1:1, то тут же пропустили. Этот счет 2:1 нас надломил, но, несмотря на это, мы продолжали бороться, забили и получили 2:2 и у команды был еще один хороший шанс. Я чувствовал, что при счете 1:1 нам нужно было перевести игру на половину поля соперника. Я анализирую все после матчей. Стараюсь делать выводы с тренерским штабом и доносить до игроков, что у нас получается хорошо, а что нужно улучшить. Сегодня чувствовал, что нам не хватило этой последовательности. В первом тайме игра складывалась в нашу пользу и мы могли выходить вперед, но команде это не удалось», — приводит слова Алонсо пресс-служба клуба на официальном сайте.

В текущем сезоне Ла Лиги мадридский «Реал» занимает первое место в турнирной таблице с 32 очками. На второй строчке идет «Барселона», отставая от «сливочных» на один балл. Тройку лидеров замыкает «Вильярреал» с 29 очками.

В следующем туре «Реал» в гостях встретится с «Жироной».


Эльче
2:2
Первый тайм: 0:0
Реал
Футбол, Испания, 13-й тур
23.11.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Estadio Manuel Martinez Valero
Главные тренеры
Эдер Сарабия
Хаби Алонсо
Голы
Эльче
Алейкс Фебас
(Херман Валера)
53′
Альваро Родригес
(Мартин Нето)
84′
Реал
Дин Хейсен
(Джуд Беллингем)
78′
Джуд Беллингем
(Килиан Мбаппе)
87′
Составы команд
Эльче
13
Иньяки Пенья
22
Давид Аффенгрюбер
57′
14
Алейкс Фебас
88′
15
Альваро Нуньес
23
Виктор Чуст
68′
90+6′
10
Рафа Мир
39
Эктор Форт
66′
3
Адрия Педроса
11
Херман Валера
83′
6
Педро Бигас
19
Грэди Диангана
66′
16
Мартин Нето
8
Марк Агуадо
83′
21
Лео Петро
9
Андре Силва
79′
20
Альваро Родригес
Реал
1
Тибо Куртуа
17
Рауль Асенсио
24
Дин Хейсен
12
Трент Александр-Арнолд
5
Джуд Беллингем
10
Килиан Мбаппе
18
Альваро Каррерас
88′
21
Браим Диас
20
Франсиско Гарсия
57′
6
Эдуардо Камавинга
15
Арда Гюлер
64′
16
Гонсало Гарсия
19
Дани Себальос
57′
8
Федерико Вальверде
11
Родригу
57′
7
Винисиус Жуниор
Статистика
Эльче
Реал
Желтые карточки
4
0
Удары (всего)
15
20
Удары в створ
6
7
Угловые
2
8
Фолы
10
8
Офсайды
1
2
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти