Алонсо — о ничьей «Реала» с «Эльче»: Счет 1:2 нас надломил

«Было обидно, когда сравняли счет 1:1, то тут же пропустили. Этот счет 2:1 нас надломил, но, несмотря на это, мы продолжали бороться, забили и получили 2:2 и у команды был еще один хороший шанс. Я чувствовал, что при счете 1:1 нам нужно было перевести игру на половину поля соперника. Я анализирую все после матчей. Стараюсь делать выводы с тренерским штабом и доносить до игроков, что у нас получается хорошо, а что нужно улучшить. Сегодня чувствовал, что нам не хватило этой последовательности. В первом тайме игра складывалась в нашу пользу и мы могли выходить вперед, но команде это не удалось», — приводит слова Алонсо пресс-служба клуба на официальном сайте.