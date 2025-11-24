Александер Исак установил антирекорд «Ливерпуля» времен АПЛ

Как сообщает Opta, Исак стал первым игроком «Ливерпуля» в истории АПЛ (с 1992 года), который проиграл все четыре матча, выходя на поле в стартовом составе.
Форвард начинал с первых минут матчи с «Кристал Пэлас» (1:2), «Челси» (1:2), «Манчестер Юнайтед» (1:2) и «Ноттингем Форест» (0:3).
Напомним, Исак перешел в «Ливерпуль» из «Ньюкасла» летом. Сумма трансфера составила €145 млн, что сделало его самым дорогим футболистом в истории АПЛ и четвертым по стоимости игроком в истории мирового футбола.
В начале июля Исак начал бойкотировать тренировки «Ньюкасла», а затем отказался участия в матчах команды, требуя отпустить его в «Ливерпуль». Шведский нападающий обвинял руководство «сорок» в нарушении ранее достигнутых договоренностей о том, что он сможет покинуть клуб в летнее трансферное окно.
Исак перешел в «Ньюкасл» летом 2022 года из клуба «Реал Сосьедад» за €70 млн. За три года он провел за английский клуб 109 матчей, в которых забил 62 мяча и отдал 11 голевых передач.
В текущем сезоне действующий чемпион АПЛ «Ливерпуль» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата страны с 18 очками. В следующем туре подопечные Арне Слота в гостях встретятся с «Вест Хэмом».