Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:00
Ротор
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.32
X
2.95
П2
3.60
Футбол. Италия
20:30
Торино
:
Комо
Все коэффициенты
П1
3.57
X
3.20
П2
2.28
Футбол. Италия
22:45
Сассуоло
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.29
П2
4.02
Футбол. Англия
23:00
Манчестер Юнайтед
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.80
П2
4.30
Футбол. Испания
23:00
Эспаньол
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.45
П2
3.94
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Реал
2
П1
X
П2

Александер Исак установил антирекорд «Ливерпуля» времен АПЛ

Шведский нападающий Александер Исак установил необычный антирекорд «Ливерпуля» в Английской Премьер-лиге.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Как сообщает Opta, Исак стал первым игроком «Ливерпуля» в истории АПЛ (с 1992 года), который проиграл все четыре матча, выходя на поле в стартовом составе.

Форвард начинал с первых минут матчи с «Кристал Пэлас» (1:2), «Челси» (1:2), «Манчестер Юнайтед» (1:2) и «Ноттингем Форест» (0:3).

Напомним, Исак перешел в «Ливерпуль» из «Ньюкасла» летом. Сумма трансфера составила €145 млн, что сделало его самым дорогим футболистом в истории АПЛ и четвертым по стоимости игроком в истории мирового футбола.

В начале июля Исак начал бойкотировать тренировки «Ньюкасла», а затем отказался участия в матчах команды, требуя отпустить его в «Ливерпуль». Шведский нападающий обвинял руководство «сорок» в нарушении ранее достигнутых договоренностей о том, что он сможет покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Исак перешел в «Ньюкасл» летом 2022 года из клуба «Реал Сосьедад» за €70 млн. За три года он провел за английский клуб 109 матчей, в которых забил 62 мяча и отдал 11 голевых передач.

В текущем сезоне действующий чемпион АПЛ «Ливерпуль» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата страны с 18 очками. В следующем туре подопечные Арне Слота в гостях встретятся с «Вест Хэмом».