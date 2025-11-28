Джеррард не считает, что «Ливерпуль» находится в кризисе

«С каждым поражением, особенно с таким, как это, вы приближаетесь к кризису. Но мне не нравится это слово, потому что для меня кризис — это ситуация, когда клубу требуются годы, чтобы вернуться на вершину. Я не думаю, что “Ливерпуль” сейчас находится в таком положении.



Если бы сейчас на дворе был январь или февраль, тогда, возможно, можно было бы говорить о кризисе. Пока же нет. С другой стороны, нельзя отрицать, что у “Ливерпуля” огромные проблемы. Они переживают ужасный период», — приводит слова Джеррарда This is Anfield.