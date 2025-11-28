Ричмонд
Джеррард не считает, что «Ливерпуль» находится в кризисе

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард объяснил, почему нынешнее положение команды нельзя считать кризисом.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Напомним, «Ливерпуль» потерпел три разгромных поражения подряд и повторил клубный антирекорд 72-давности, проиграв три матча подряд во всех турнирах с разницей в три мяча и более. Подопечные Арне Слота уступили «ПСВ» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов (1:4). В АПЛ «красные» проиграли «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» с одинаковым счетом 0:3.

«С каждым поражением, особенно с таким, как это, вы приближаетесь к кризису. Но мне не нравится это слово, потому что для меня кризис — это ситуация, когда клубу требуются годы, чтобы вернуться на вершину. Я не думаю, что “Ливерпуль” сейчас находится в таком положении.

Если бы сейчас на дворе был январь или февраль, тогда, возможно, можно было бы говорить о кризисе. Пока же нет. С другой стороны, нельзя отрицать, что у “Ливерпуля” огромные проблемы. Они переживают ужасный период», — приводит слова Джеррарда This is Anfield.


На данный момент «Ливерпуль» занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ и находится в семи очках от зоны вылета. В Лиге чемпионов «красные» располагаются на 13-й строчке с 9 очками. В следующем туре ЛЧ мерсисайдцы 9 декабря на выезде сыграют с миланским «Интером». В воскресенье, 30 ноября, в матче 13-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Вест Хэмом».