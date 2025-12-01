Сафонов может дебютировать за «ПСЖ» в сезоне на этой неделе

По информации источника, основной вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье получил травму в субботнем поединке против «Монако» (0:1) и будет вынужден пропустить часть тренировок на этой неделе. Ожидается, что тренерский штаб парижан будет внимательно наблюдать за его состоянием в ближайшие дни. Если Шевалье не успеет восстановиться и набрать форму к матчу, то место в воротах, вероятнее всего, займет Сафонов.
В нынешнем сезоне Сафонов не принимал участия ни в одном матче за «ПСЖ» и все 20 игр провел на скамейке запасных. Ранее сообщалось, что фанаты парижского клуба на фоне результативных ошибок Шевалье в последних матчах требуют поставить в ворота вратаря сборной России.
Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года из «Краснодара» за 20 млн евро. 26-летний россиянин провел за «ПСЖ» 17 матчей, в которых пропустил 13 мячей и шесть раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Его контракт с парижским клубом рассчитан до лета 2029 года.
«ПСЖ» занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1, отставая от лидирующего «Ланса» на один балл. В субботу, 6 декабря, парижане дома сыграют против «Ренна». Начало матча — в 23:05 по московскому времени.