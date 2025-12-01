Сафонов может дебютировать за «ПСЖ» в сезоне на этой неделе

По информации источника, основной вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье получил травму в субботнем поединке против «Монако» (0:1) и будет вынужден пропустить часть тренировок на этой неделе. Ожидается, что тренерский штаб парижан будет внимательно наблюдать за его состоянием в ближайшие дни. Если Шевалье не успеет восстановиться и набрать форму к матчу, то место в воротах, вероятнее всего, займет Сафонов.