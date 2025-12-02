Ричмонд
«Суть проблемы не в Алонсо». В СМИ назвали причину неудач «Реала»

В мадридском «Реале» считают, что трудности команды связаны не только с работой главного тренера Хаби Алонсо, сообщает The Athletic.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Как сообщает источник, со ссылкой на людей знакомых с ситуацией внутри раздевалки клуба, игроки до конца не воспринимают требования главного тренера. Но все же отмечается, что суть проблемы не только в Хаби Алонсо.

«Дело не в Алонсо. Мбаппе, Винисиус Жуниор и Беллингем просто не могут эффективно играть вместе. С такой тройкой крайне трудно построить сбалансированный состав», — приводит слова одного из источников The Athletic.

Напомним, у «Реала» безвыигрышная серия в Ла Лиге из трех матчей. Команда сыграла вничью с «Жироной» в матче 14-го тура (1:1). Ранее «Реал» сыграл вничью с «Эльче» (2:2) и с «Райо Вальекано» (0:0). Это первая подобная серия для Хаби Алонсо под руководством «королевского клуба».

Также бразильский нападающий Родриго не забивает уже в 30 подряд матчах за «Реал» — повторение худшей безголевой серии в истории клуба среди нападающих, сообщает MisterChip. Прежде антирекорд единолично принадлежал Мариано Диасу.

После ничьей с «Жироной» «Реал» опустился на второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, пропустив вперед «Барселону», которая в матче 14-го тура обыграла «Алавес» (3:1). Команда Хаби Алонсо отстает от подопечных Ханси Флика на одно очко. В следующем туре «Реал» на своем поле примет «Сельту». «Барселона» на выезде сыграет с «Бетисом».