Слот рассказал, когда отпустит Салаха на Кубок африканских наций

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал, когда клуб отпустит форварда Мохамеда Салаха в сборную Египта для участия в Кубке африканских наций.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Кубок африканских наций пройдет с 21 декабря по 18 января в Марокко. На групповом этапе сборная Египта сыграет с ЮАР, Анголой и Зимбабве.

Слот ответил на вопросы журналистов в преддверии встречи 14-го тура АПЛ с «Сандерлендом».


«Дата — 15 декабря, но, как всегда в таких случаях, участвуют три стороны: сам игрок, его сборная — в данном случае Египет — и клуб. И всегда идут переговоры о том, что лучше для всех троих.

Думаю, стиль работы этого клуба — и в прошлом я действовал так же — заключается в постоянной коммуникации между всеми тремя сторонами: игроком, клубом и сборной.

В этом нет ничего нового — так всегда. И когда они возвращаются, и когда уезжают. Насколько я понимаю, ФИФА установила 15-е число как крайний срок, к которому игрок должен быть отпущен», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

33-летний Салах в текущем сезоне провел за «Ливерпуль» 18 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи.

В составе сборной Египта Салах выступает с 2011 года. За национальную команду нападающий сыграл 107 матчей, в которых забил 61 гол и сделал 34 результативные передачи. Салах является вторым лучшим бомбардиром в истории сборной Египта.