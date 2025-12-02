Слот рассказал, когда отпустит Салаха на Кубок африканских наций



«Дата — 15 декабря, но, как всегда в таких случаях, участвуют три стороны: сам игрок, его сборная — в данном случае Египет — и клуб. И всегда идут переговоры о том, что лучше для всех троих.



Думаю, стиль работы этого клуба — и в прошлом я действовал так же — заключается в постоянной коммуникации между всеми тремя сторонами: игроком, клубом и сборной.



В этом нет ничего нового — так всегда. И когда они возвращаются, и когда уезжают. Насколько я понимаю, ФИФА установила 15-е число как крайний срок, к которому игрок должен быть отпущен», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».