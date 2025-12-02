Арне Слот высказался о травмах «Ливерпуля» перед матчем АПЛ

«Вчера Конор Брэдли впервые присутствовал на командной тренировке. Пока не всё на 100%, нам пришлось немного повозиться, так что не возлагайте слишком больших надежд. Но хорошо то, что он уже проводит определённые занятия с общей группой. И мы ожидаем того же от Жереми Фримпонга на следующей неделе, так что они оба вернутся, но, к сожалению, мы играем много игр… так что Жереми, если он будет тренироваться с нами на следующей неделе, пропустит еще три игры», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.