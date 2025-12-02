Арне Слот высказался о травмах «Ливерпуля» перед матчем АПЛ

«Вчера Конор Брэдли впервые присутствовал на командной тренировке. Пока не всё на 100%, нам пришлось немного повозиться, так что не возлагайте слишком больших надежд. Но хорошо то, что он уже проводит определённые занятия с общей группой. И мы ожидаем того же от Жереми Фримпонга на следующей неделе, так что они оба вернутся, но, к сожалению, мы играем много игр… так что Жереми, если он будет тренироваться с нами на следующей неделе, пропустит еще три игры», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.
В рамках 14-го тура АПЛ «Ливерпуль» сыграет с «Сандерлендом». в среду, 3 декабря. Матч начнется в 23:15 по московскому времени.
На данный момент «Ливерпуль» занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 21 очко. «Сандерленд» при этом располагается на шестой строчке. У команды 22 очка.
Арне Слот возглавил «Ливерпуль» летом 2024 года. В дебютном сезоне под его руководством мерсисайдцы в 20-й раз в истории стали чемпионами Англии, а также вышли в финал Кубка английской лиги, где уступили «Ньюкаслу» (1:2). Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2027 года.