Арне Слот высказался о травмах «Ливерпуля» перед матчем АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о состоянии травмированных игроков своей команды перед матчем 14-го тура Английской Премьер-лиги с «Сандерлендом».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Вчера Конор Брэдли впервые присутствовал на командной тренировке. Пока не всё на 100%, нам пришлось немного повозиться, так что не возлагайте слишком больших надежд. Но хорошо то, что он уже проводит определённые занятия с общей группой. И мы ожидаем того же от Жереми Фримпонга на следующей неделе, так что они оба вернутся, но, к сожалению, мы играем много игр… так что Жереми, если он будет тренироваться с нами на следующей неделе, пропустит еще три игры», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.

В рамках 14-го тура АПЛ «Ливерпуль» сыграет с «Сандерлендом». в среду, 3 декабря. Матч начнется в 23:15 по московскому времени.

На данный момент «Ливерпуль» занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 21 очко. «Сандерленд» при этом располагается на шестой строчке. У команды 22 очка.

Арне Слот возглавил «Ливерпуль» летом 2024 года. В дебютном сезоне под его руководством мерсисайдцы в 20-й раз в истории стали чемпионами Англии, а также вышли в финал Кубка английской лиги, где уступили «Ньюкаслу» (1:2). Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2027 года.