Флик — о победе над «Атлетико»: Играли сегодня на другом уровне

«Я думаю, что наше сегодняшнее выступление было на совершенно другом уровне. Мы играли против отличной команды. Мы боролись вместе, и именно это я видел сегодня. Это было здорово, фантастично.



Я очень доволен. Важно, что у нас возвращаются игроки. Некоторые не готовы на все 100%, поэтому нам пришлось внести изменения. Команда получила больше контроля, у нас появилось больше пространства. Это очень позитивно.



Рафинья — очень важный игрок для нас. Его возвращение — это здорово для команды. Мы видели его сегодня, но мы видели его и в прошлом матче. Я очень рад. Педри в порядке, он немного устал. Всегда приятно обрести уверенность в себе, играя против такой команды, как “Атлетико”», — приводит слова Флика Marca.