Флик — о победе над «Атлетико»: Играли сегодня на другом уровне

«Барселона» на своем поле обыграла «Атлетико». В составе победителей первый гол после возвращения забил бразильский полузащитник Рафинья (26-я минута), также у каталонцев отличились Дани Ольмо (65) и Ферран Торрес (90+6). На 36-минуте у сине-гранатовых не смог реализовать пенальти нападающий Роберт Левандовский.
«Я думаю, что наше сегодняшнее выступление было на совершенно другом уровне. Мы играли против отличной команды. Мы боролись вместе, и именно это я видел сегодня. Это было здорово, фантастично.
Я очень доволен. Важно, что у нас возвращаются игроки. Некоторые не готовы на все 100%, поэтому нам пришлось внести изменения. Команда получила больше контроля, у нас появилось больше пространства. Это очень позитивно.
Рафинья — очень важный игрок для нас. Его возвращение — это здорово для команды. Мы видели его сегодня, но мы видели его и в прошлом матче. Я очень рад. Педри в порядке, он немного устал. Всегда приятно обрести уверенность в себе, играя против такой команды, как “Атлетико”», — приводит слова Флика Marca.
«Барселона» одержала пятую победу подряд в чемпионате Испании и лидирует в турнирной таблице с 37 очками. В следующем туре подопечные Ханси Флика 6 декабря на выезде встретятся с «Бетисом».