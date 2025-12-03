«Да, мы не победили, но я доволен». Симеоне — о матче с «Барсой»

Гости открыли счет на 19-й минуте благодаря голу Алекса Баэны, после чего хозяева забили три безответных мяча: отличились Рафинья (26'), Дани Ольмо (65') и Ферран Торрес (90+7').
«Я очень доволен игрой команды. Мы начали очень хорошо, но затем им удалось нанести нам серьезный урон в центре поля. Во втором тайме они начали немного лучше, и, начиная с 20-й минуты, мы взяли игру под свой контроль. У нас было три важных голевых момента, которые мы не смогли реализовать… но я доволен.
Мы знаем, что у них очень хорошая работа ног, они делают это очень хорошо. Сегодня это сработало у них в тех ситуациях, когда они забили первый и второй голы. В перерыве мы сказали, что не можем позволить им играть через середину поля. Мы улучшили ситуацию. Мне понравился настрой команды в конце игры. Мы не выиграли, да, но мне понравилась игра команды», — сказал Симеоне.
«Атлетико» прервал победную серию из семи матчей во всех турнирах. Команда Диего Симеоне занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей «Барселоны» на шесть очков. В субботу, 6 декабря, «матрасники» на выезде сыграют против «Атлетика». Начало матча — в 23:00 по московскому времени.