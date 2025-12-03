«Да, мы не победили, но я доволен». Симеоне — о матче с «Барсой»

«Я очень доволен игрой команды. Мы начали очень хорошо, но затем им удалось нанести нам серьезный урон в центре поля. Во втором тайме они начали немного лучше, и, начиная с 20-й минуты, мы взяли игру под свой контроль. У нас было три важных голевых момента, которые мы не смогли реализовать… но я доволен.



Мы знаем, что у них очень хорошая работа ног, они делают это очень хорошо. Сегодня это сработало у них в тех ситуациях, когда они забили первый и второй голы. В перерыве мы сказали, что не можем позволить им играть через середину поля. Мы улучшили ситуацию. Мне понравился настрой команды в конце игры. Мы не выиграли, да, но мне понравилась игра команды», — сказал Симеоне.