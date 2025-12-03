Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
21:00
Атлетик
:
Реал
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.11
П2
1.75
Футбол. Англия
22:30
Арсенал
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.96
П2
8.00
Футбол. Англия
22:30
Брайтон
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.51
П2
3.45
Футбол. Англия
22:30
Бернли
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
5.02
X
3.82
П2
1.74
Футбол. Англия
22:30
Вулверхэмптон
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.35
П2
2.30
Футбол. Англия
23:15
Лидс
:
Челси
Все коэффициенты
П1
4.08
X
3.85
П2
1.89
Футбол. Англия
23:15
Ливерпуль
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.46
П2
8.00
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
0
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
4
:
Манчестер Сити
5
П1
X
П2

«Да, мы не победили, но я доволен». Симеоне — о матче с «Барсой»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги выездного матча 19-го тура Ла Лиги против «Барселоны» (1:3). Об этом сообщает Marca.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Гости открыли счет на 19-й минуте благодаря голу Алекса Баэны, после чего хозяева забили три безответных мяча: отличились Рафинья (26'), Дани Ольмо (65') и Ферран Торрес (90+7').

«Я очень доволен игрой команды. Мы начали очень хорошо, но затем им удалось нанести нам серьезный урон в центре поля. Во втором тайме они начали немного лучше, и, начиная с 20-й минуты, мы взяли игру под свой контроль. У нас было три важных голевых момента, которые мы не смогли реализовать… но я доволен.

Мы знаем, что у них очень хорошая работа ног, они делают это очень хорошо. Сегодня это сработало у них в тех ситуациях, когда они забили первый и второй голы. В перерыве мы сказали, что не можем позволить им играть через середину поля. Мы улучшили ситуацию. Мне понравился настрой команды в конце игры. Мы не выиграли, да, но мне понравилась игра команды», — сказал Симеоне.

«Атлетико» прервал победную серию из семи матчей во всех турнирах. Команда Диего Симеоне занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей «Барселоны» на шесть очков. В субботу, 6 декабря, «матрасники» на выезде сыграют против «Атлетика». Начало матча — в 23:00 по московскому времени.