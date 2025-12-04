Алонсо отреагировал на разгромную победу «Реала» над «Атлетиком»

В составе мадридского клуба дубль оформил нападающий Килиан Мбаппе (7-я и 59-я минуты), еще один мяч на счету полузащитника Эдуарду Камавинги (42). «Реал» прервал трехматчевую серию ничьих.
«Это был важный матч. Мы хотели прервать серию. Приехали с необходимой подготовкой и хладнокровием.
Команда провела очень цельный матч. Это наша самая совершенная игра, да еще и на таком требовательном стадионе. Теперь нам нужно продолжать в том же духе», — приводит слова Алонсо Marca.
Также Алонсо высказался об игре Мбаппе.
«Килиан сейчас в отличной форме — много движется, прекрасно взаимодействует с Винисиусом. Команда с первой минуты вышла играть на победу. Это был важный момент, чтобы снова выиграть на выезде, а в воскресенье мы снова играем дома», — цитирует Алонсо Marca.
В текущем сезоне французский футболист провел за «Реал» 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 25 голов и сделал четыре результативные передачи.
«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании с 36 очками. В следующем туре команда Хаби Алонсо примет «Сельту».
Эрнесто Вальверде
Хаби Алонсо
Килиан Мбаппе
(Трент Александр-Арнолд)
7′
Эдуардо Камавинга
(Килиан Мбаппе)
42′
Килиан Мбаппе
(Альваро Каррерас)
59′
1
Унаи Симон
19
Адама Бойро
11
Горка Гурусета
3
Даниэль Вивиан
14
Эмерик Ляпорт
30
Алехандро Рего
76′
15
Иньиго Лекуэ
46′
12
Хесус Аресо
7
Алехандро Беренгер
66′
69′
6
Микель Весга
10
Нико Уильямс
78′
44
Сельтон Санчес
18
Микель Хаурегисар
69′
22
Николас Серрано
16
Иньиго Руис де Галаррета
46′
20
Унаи Гомес
1
Тибо Куртуа
18
Альваро Каррерас
5
Джуд Беллингем
14
Орельен Тшуамени
8
Федерико Вальверде
22
Антонио Рюдигер
12
Трент Александр-Арнолд
55′
17
Рауль Асенсио
6
Эдуардо Камавинга
69′
15
Арда Гюлер
10
Килиан Мбаппе
78′
21
Браим Диас
7
Винисиус Жуниор
78′
11
Родригу
3
Эдер Милитау
78′
16
Гонсало Гарсия
Главный судья
Хесус Хиль Мансано
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти