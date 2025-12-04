Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Лидс
3
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
3
:
Астон Вилла
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
0
:
Реал
3
П1
X
П2

Алонсо отреагировал на разгромную победу «Реала» над «Атлетиком»

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал гостевую победу над «Атлетиком» в матче 19-го тура чемпионата Испании (3:0).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В составе мадридского клуба дубль оформил нападающий Килиан Мбаппе (7-я и 59-я минуты), еще один мяч на счету полузащитника Эдуарду Камавинги (42). «Реал» прервал трехматчевую серию ничьих.

«Это был важный матч. Мы хотели прервать серию. Приехали с необходимой подготовкой и хладнокровием.

Команда провела очень цельный матч. Это наша самая совершенная игра, да еще и на таком требовательном стадионе. Теперь нам нужно продолжать в том же духе», — приводит слова Алонсо Marca.

Также Алонсо высказался об игре Мбаппе.

«Килиан сейчас в отличной форме — много движется, прекрасно взаимодействует с Винисиусом. Команда с первой минуты вышла играть на победу. Это был важный момент, чтобы снова выиграть на выезде, а в воскресенье мы снова играем дома», — цитирует Алонсо Marca.

В текущем сезоне французский футболист провел за «Реал» 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 25 голов и сделал четыре результативные передачи.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании с 36 очками. В следующем туре команда Хаби Алонсо примет «Сельту».

Атлетик
0:3
Первый тайм: 0:2
Реал
Футбол, Испания, 19-й тур
3.12.2025, 21:00 (МСК UTC+3)
Сан-Мамес
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде
Хаби Алонсо
Голы
Реал
Килиан Мбаппе
(Трент Александр-Арнолд)
7′
Эдуардо Камавинга
(Килиан Мбаппе)
42′
Килиан Мбаппе
(Альваро Каррерас)
59′
Составы команд
Атлетик
1
Унаи Симон
19
Адама Бойро
11
Горка Гурусета
3
Даниэль Вивиан
14
Эмерик Ляпорт
30
Алехандро Рего
76′
15
Иньиго Лекуэ
46′
12
Хесус Аресо
7
Алехандро Беренгер
66′
69′
6
Микель Весга
10
Нико Уильямс
78′
44
Сельтон Санчес
18
Микель Хаурегисар
69′
22
Николас Серрано
16
Иньиго Руис де Галаррета
46′
20
Унаи Гомес
Реал
1
Тибо Куртуа
18
Альваро Каррерас
5
Джуд Беллингем
14
Орельен Тшуамени
8
Федерико Вальверде
22
Антонио Рюдигер
12
Трент Александр-Арнолд
55′
17
Рауль Асенсио
6
Эдуардо Камавинга
69′
15
Арда Гюлер
10
Килиан Мбаппе
78′
21
Браим Диас
7
Винисиус Жуниор
78′
11
Родригу
3
Эдер Милитау
78′
16
Гонсало Гарсия
Статистика
Атлетик
Реал
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
9
13
Удары в створ
4
8
Угловые
5
7
Фолы
15
4
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Хесус Хиль Мансано
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти