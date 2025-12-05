В «Барселоне» подтвердили, что не назовут стадион в честь Месси

«Поставим ему памятник, как и другим игрокам, которые вошли в историю клуба: Кубале и Кройфу. Месси ознаменовал собой целую эпоху и является лучшим игроком в истории. Чествование должно состояться в тот момент, когда мы сможем по-настоящему поблагодарить его за все, что он сделал для “Барсы”. Отдать дань уважения на переполненном “Камп Ноу”, где соберется 105 тысяч человек, — это будет поистине особенное событие.



Мы пока не решили по памятнику, еще не знаем, одобрят ли нам его. Сейчас другие приоритеты. Подумаем над тем, как отдать дань уважения, когда работы на “Камп Ноу” будут завершены. Обсуждалась возможность назвать стадион именем Месси на заседании совета директоров, но мы посчитали это нецелесообразным», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.