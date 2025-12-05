Луис Энрике не захотел говорить о Сафонове перед матчем с «Ренном»

Ранее издание L'Équipe сообщило, что российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов может дебютировать в сезоне в матче Лиги 1 с «Ренном». Основной голкипер парижан Люка Шевалье получил повреждение и не тренировался с командой в преддверии домашней встречи чемпионата Франции.
Журналисты задали вопрос Луису Энрике о Сафонове, который в текущем сезоне находится без игровой практики.
«Мы снова играем дома — это хорошая новость для нас. Мы встретимся с одной из лучших команд лиги — “Ренном”. Мы готовы к этому матчу. Чемпионат очень сложный, много команд находятся в отличной форме. Как и всегда, будет тяжело», — приводит слова тренера портал Les Titis du PSG.
Когда его снова спросили о Сафонове, Луис Энрике признался, что понял вопрос, но решил на него не отвечать.
«Я понимаю французский. Не хочу говорить о каком-то конкретном игроке. Сафонов, Ренато Марин… Кто бы ни был в воротах — это будет хорошим вариантом для команды», — добавил наставник «ПСЖ».
Напомним, Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года из «Краснодара» за €20 млн. 26-летний россиянин провел за клуб из Франции 17 матчей, в которых пропустил 13 мячей и шесть раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Его контракт с парижским клубом рассчитан до лета 2029 года.
В текущем сезоне «ПСЖ» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции с 30 очками, уступая лидирующему «Лансу» один балл.