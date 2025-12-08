Оуэн осудил Салаха за публичные высказывания в адрес «Ливерпуля»

«Мо, я могу представить, как ты себя чувствуешь. Ты долгое время был лидером этой команды и выиграл все, что можно было выиграть. Но это командная игра, и ты просто не можешь публично говорить то, что сказал. Через неделю ты едешь на Кубок африканских наций. Наверняка ты будешь держать язык за зубами, наслаждаться тем, что представляешь свою страну, и посмотришь, как сложится ситуация, когда вернешься?» — написал Оуэн в соцсетях.