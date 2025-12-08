Оуэн осудил Салаха за публичные высказывания в адрес «Ливерпуля»

33-летний египтянин третий матч подряд начинает на скамейке запасных. За это время он сыграл лишь один полный тайм в матче с «Сандерлендом» (1:1).
После игры с «Лидсом» (3:3) Салах заявил, что испытывает разочарование и не понимает причин, по которым он не получает достаточного количества игрового времени. По мнению игрока, клуб пытается возложить на него ответственность за неудачные результаты в последних матчах.
«Мо, я могу представить, как ты себя чувствуешь. Ты долгое время был лидером этой команды и выиграл все, что можно было выиграть. Но это командная игра, и ты просто не можешь публично говорить то, что сказал. Через неделю ты едешь на Кубок африканских наций. Наверняка ты будешь держать язык за зубами, наслаждаться тем, что представляешь свою страну, и посмотришь, как сложится ситуация, когда вернешься?» — написал Оуэн в соцсетях.
В этом сезоне Салах провел за «Ливерпуль» 19 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и отдал три голевых передачи. Его контракт с мерсисадцами рассчитан до лета 2027 года.
Кубок африканских наций пройдет в Марокко с 21 декабря по 18 января. Из-за участия в турнире Салах может пропустить до шести матчей «Ливерпуля» в АПЛ.
«Ливерпуль» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Арсенала» на десять очков. Во вторник, 9 декабря, мерсисайдцы в Лиге чемпионов на выезде сыграют против «Интера». Начало матча — в 23:00 по московскому времени.
Даниэль Фарке
Арне Слот
Доминик Калверт-Льюин
73′
Антон Штах
(Брэнден Ааронсон)
75′
Ао Танака
90+6′
Юго Экитике
48′
Юго Экитике
50′
Доминик Собослаи
(Райан Гравенберх)
80′
1
Лукас Перри
6
Джо Родон
5
Паскаль Стрейк
89′
3
Габриэль Гудмундссон
26′
18
Антон Штах
9
Доминик Калверт-Льюин
15
Яка Бийол
65′
11
Брэнден Ааронсон
2
Джейден Богл
20′
90′
23
Себастьян Борнау
4
Итан Ампаду
87′
10
Йоэл Пиру
44
Илиа Груев
65′
22
Ао Танака
19
Ноа Окафор
65′
29
Вильфред Ньонто
1
Алиссон
6
Милош Керкез
8
Доминик Собослаи
4
Виргил ван Дейк
81′
5
Ибраима Конате
38
Райан Гравенберх
17
Кертис Джонс
12
Конор Брэдли
45+3′
68′
2
Джо Гомес
90+1′
18
Коди Гакпо
83′
3
Ватару Эндо
7
Флориан Вирц
68′
10
Алексис Макаллистер
22
Юго Экитике
84′
9
Александер Исак
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти