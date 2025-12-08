Ричмонд
Футбол. Италия
17:00
Пиза
:
Парма
Все коэффициенты
П1
2.52
X
3.03
П2
3.25
Футбол. Италия
20:00
Удинезе
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.03
П2
3.29
Футбол. Италия
22:45
Торино
:
Милан
Все коэффициенты
П1
5.30
X
3.80
П2
1.75
Футбол. Англия
23:00
Вулверхэмптон
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
5.15
X
4.28
П2
1.65
Футбол. Испания
23:00
Осасуна
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.88
П2
4.88
Футбол. Испания
завершен
Реал
0
:
Сельта
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Ювентус
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
Лион
0
П1
X
П2

Оуэн осудил Салаха за публичные высказывания в адрес «Ливерпуля»

Бывший нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн отреагировал на критические высказывания Мохамеда Салаха в адрес клуба и главного тренера команды Арне Слота.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

33-летний египтянин третий матч подряд начинает на скамейке запасных. За это время он сыграл лишь один полный тайм в матче с «Сандерлендом» (1:1).

После игры с «Лидсом» (3:3) Салах заявил, что испытывает разочарование и не понимает причин, по которым он не получает достаточного количества игрового времени. По мнению игрока, клуб пытается возложить на него ответственность за неудачные результаты в последних матчах.

«Мо, я могу представить, как ты себя чувствуешь. Ты долгое время был лидером этой команды и выиграл все, что можно было выиграть. Но это командная игра, и ты просто не можешь публично говорить то, что сказал. Через неделю ты едешь на Кубок африканских наций. Наверняка ты будешь держать язык за зубами, наслаждаться тем, что представляешь свою страну, и посмотришь, как сложится ситуация, когда вернешься?» — написал Оуэн в соцсетях.

В этом сезоне Салах провел за «Ливерпуль» 19 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и отдал три голевых передачи. Его контракт с мерсисадцами рассчитан до лета 2027 года.

Кубок африканских наций пройдет в Марокко с 21 декабря по 18 января. Из-за участия в турнире Салах может пропустить до шести матчей «Ливерпуля» в АПЛ.

«Ливерпуль» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Арсенала» на десять очков. Во вторник, 9 декабря, мерсисайдцы в Лиге чемпионов на выезде сыграют против «Интера». Начало матча — в 23:00 по московскому времени.

Лидс
3:3
Первый тайм: 0:0
Ливерпуль
Футбол, Англия, Тур 15
6.12.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Элланд Роуд
Главные тренеры
Даниэль Фарке
Арне Слот
Голы
Лидс
Доминик Калверт-Льюин
73′
Антон Штах
(Брэнден Ааронсон)
75′
Ао Танака
90+6′
Ливерпуль
Юго Экитике
48′
Юго Экитике
50′
Доминик Собослаи
(Райан Гравенберх)
80′
Составы команд
Лидс
1
Лукас Перри
6
Джо Родон
5
Паскаль Стрейк
89′
3
Габриэль Гудмундссон
26′
18
Антон Штах
9
Доминик Калверт-Льюин
15
Яка Бийол
65′
11
Брэнден Ааронсон
2
Джейден Богл
20′
90′
23
Себастьян Борнау
4
Итан Ампаду
87′
10
Йоэл Пиру
44
Илиа Груев
65′
22
Ао Танака
19
Ноа Окафор
65′
29
Вильфред Ньонто
Ливерпуль
1
Алиссон
6
Милош Керкез
8
Доминик Собослаи
4
Виргил ван Дейк
81′
5
Ибраима Конате
38
Райан Гравенберх
17
Кертис Джонс
12
Конор Брэдли
45+3′
68′
2
Джо Гомес
90+1′
18
Коди Гакпо
83′
3
Ватару Эндо
7
Флориан Вирц
68′
10
Алексис Макаллистер
22
Юго Экитике
84′
9
Александер Исак
Статистика
Лидс
Ливерпуль
Желтые карточки
3
3
Удары (всего)
12
16
Удары в створ
5
7
Угловые
5
4
Фолы
14
14
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти