Килиан Мбаппе сломал палец руки в матче с «Сельтой»

Летом 2024 года Килиан Мбаппе перешел из «ПСЖ» в мадридский клуб на правах свободного агента. По данным СМИ, «сливочные» выплатили французскому форварду подписной бонус в размере 117 миллионов евро. Француз принял участие в 80 матчах «Реала» во всех турнирах, в которых забил 69 голов и сделал 9 результативных передач.