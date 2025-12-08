Ричмонд
Килиан Мбаппе сломал палец руки в матче с «Сельтой»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе получил перелом безымянного пальца левой руки в игре с «Сельтой», сообщает RMC Sport.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В воскресенье, 7 декабря, «Реал» дома проиграл «Сельте» в матче чемпионата Испании по футболу со счетом 0:2.

Сообщается, что Мбаппе получил повреждение из‑за неудачного падения во время матча с «Сельтой». Форварду наложили шину, после чего он провел на поле все оставшееся до финального свистка время.

Отмечается, что перелом не помешает французу принять участие в матче против «Манчестер Сити» 10 декабря. Игра шестого тура основного этапа Лиги чемпионов пройдет в Мадриде, начало — в 23 часа по московскому времени.

В текущем сезоне 26‑летний форвард провел 21 матч за «Реал», в которых забил 25 мячей и отдал четыре результативные передачи.

Летом 2024 года Килиан Мбаппе перешел из «ПСЖ» в мадридский клуб на правах свободного агента. По данным СМИ, «сливочные» выплатили французскому форварду подписной бонус в размере 117 миллионов евро. Француз принял участие в 80 матчах «Реала» во всех турнирах, в которых забил 69 голов и сделал 9 результативных передач.

Во встрече с «Сельтой» мадридский «Реал» проиграл в чемпионате Испании впервые за девять матчей. С 36 очками он занимает второе место в турнирной таблице. На первой позиции с 40 баллами расположилась «Барселона», которая победила в шести последних играх.

Реал
0:2
Первый тайм: 0:0
Сельта
Футбол, Испания, 15-й тур
7.12.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Сантьяго Бернабеу
Главные тренеры
Хаби Алонсо
Клаудио Хиральдес
Голы
Сельта
Виллиотт Сведберг
(Брайан Сарагоса)
53′
Виллиотт Сведберг
(Яго Аспас)
90+3′
Составы команд
Реал
1
Тибо Куртуа
20
Франсиско Гарсия
63′
64′
8
Федерико Вальверде
90+2′
5
Джуд Беллингем
62′
18
Альваро Каррерас
90+1′
90+2′
14
Орельен Тшуамени
10
Килиан Мбаппе
7
Винисиус Жуниор
17
Рауль Асенсио
54′
11
Родригу
90+2′
3
Эдер Милитау
24′
22
Антонио Рюдигер
15
Арда Гюлер
74′
16
Гонсало Гарсия
Сельта
13
Йонуц Раду
32
Хави Родригес
20
Маркос Алонсо
2
Карл Старфельт
5
Серхио Каррейра
6
Илайш Мориба
83′
3
Оскар Мингеса
71′
17
Хави Руэда
7
Борха Иглесиас
88′
10
Яго Аспас
16
Мигель Роман
84′
8
Фран Бельтран
18
Пабло Дуран
46′
19
Виллиотт Сведберг
15
Брайан Сарагоса
71′
9
Ферран Хутгла
Статистика
Реал
Сельта
Желтые карточки
6
1
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
23
7
Удары в створ
7
5
Угловые
8
1
Фолы
6
12
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Алехандро Кинтеро Гонсалес
(Испания)
