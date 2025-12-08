Килиан Мбаппе сломал палец руки в матче с «Сельтой»

В воскресенье, 7 декабря, «Реал» дома проиграл «Сельте» в матче чемпионата Испании по футболу со счетом 0:2.
Сообщается, что Мбаппе получил повреждение из‑за неудачного падения во время матча с «Сельтой». Форварду наложили шину, после чего он провел на поле все оставшееся до финального свистка время.
Отмечается, что перелом не помешает французу принять участие в матче против «Манчестер Сити» 10 декабря. Игра шестого тура основного этапа Лиги чемпионов пройдет в Мадриде, начало — в 23 часа по московскому времени.
В текущем сезоне 26‑летний форвард провел 21 матч за «Реал», в которых забил 25 мячей и отдал четыре результативные передачи.
Летом 2024 года Килиан Мбаппе перешел из «ПСЖ» в мадридский клуб на правах свободного агента. По данным СМИ, «сливочные» выплатили французскому форварду подписной бонус в размере 117 миллионов евро. Француз принял участие в 80 матчах «Реала» во всех турнирах, в которых забил 69 голов и сделал 9 результативных передач.
Во встрече с «Сельтой» мадридский «Реал» проиграл в чемпионате Испании впервые за девять матчей. С 36 очками он занимает второе место в турнирной таблице. На первой позиции с 40 баллами расположилась «Барселона», которая победила в шести последних играх.
Хаби Алонсо
Клаудио Хиральдес
Виллиотт Сведберг
(Брайан Сарагоса)
53′
Виллиотт Сведберг
(Яго Аспас)
90+3′
1
Тибо Куртуа
20
Франсиско Гарсия
63′
64′
8
Федерико Вальверде
90+2′
5
Джуд Беллингем
62′
18
Альваро Каррерас
90+1′
90+2′
14
Орельен Тшуамени
10
Килиан Мбаппе
7
Винисиус Жуниор
17
Рауль Асенсио
54′
11
Родригу
90+2′
3
Эдер Милитау
24′
22
Антонио Рюдигер
15
Арда Гюлер
74′
16
Гонсало Гарсия
13
Йонуц Раду
32
Хави Родригес
20
Маркос Алонсо
2
Карл Старфельт
5
Серхио Каррейра
6
Илайш Мориба
83′
3
Оскар Мингеса
71′
17
Хави Руэда
7
Борха Иглесиас
88′
10
Яго Аспас
16
Мигель Роман
84′
8
Фран Бельтран
18
Пабло Дуран
46′
19
Виллиотт Сведберг
15
Брайан Сарагоса
71′
9
Ферран Хутгла
Главный судья
Алехандро Кинтеро Гонсалес
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти