Футбольный клуб «Шахтер» перестал быть донецким

В качестве юридического адреса команда указала гостиницу «Опера» на улице Богдана Хмельницкого, где в разное время останавливались сборная Испании и мадридский «Реал». По информации источника, изменения внесены в систему Международной федерации футбола (ФИФА) — городом, который клуб представляет, теперь значится Киев. Однако в международном названии команды по-прежнему сохранено «Шахтер Донецк».