Футбольный клуб «Шахтер» перестал быть донецким

Футбол. Лига Европы
20:45
Динамо З
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.65
П2
2.09
Футбол. Лига Европы
20:45
Ференцварош
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.11
П2
4.71
Футбол. Лига Европы
20:45
Лудогорец
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.58
П2
2.07
Футбол. Лига Европы
20:45
Мидтьюлланн
:
Генк
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.20
П2
4.30
Футбол. Лига Европы
20:45
Ницца
:
Брага
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.60
П2
2.16
Футбол. Лига Европы
20:45
Штурм
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.82
П2
2.17
Футбол. Лига Европы
20:45
Штутгарт
:
Маккаби
Все коэффициенты
П1
1.20
X
8.00
П2
14.50
Футбол. Лига Европы
20:45
Утрехт
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
4.62
X
3.83
П2
1.79
Футбол. Лига Европы
20:45
Янг Бойз
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
5.13
X
4.45
П2
1.65
Футбол. Лига конференций
20:45
Брейдаблик
:
Шэмрок Роверс
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
20:45
Дрита
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
8.50
X
5.42
П2
1.37
Футбол. Лига конференций
20:45
Фиорентина
:
Динамо К
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.01
П2
7.22
Футбол. Лига конференций
20:45
Хеккен
:
АЕК Л
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.63
П2
3.45
Футбол. Лига конференций
20:45
Ягеллония
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
3.94
X
3.65
П2
2.01
Футбол. Лига конференций
20:45
Ноа
:
Легия
Все коэффициенты
П1
2.97
X
3.58
П2
2.39
Футбол. Лига конференций
20:45
Самсунспор
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.31
П2
2.64
Футбол. Лига конференций
20:45
Шкендия
:
Слован Бр
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.65
П2
2.43
Футбол. Лига конференций
20:45
Университатя Кр
:
Спарта П
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.30
П2
2.33
Футбол. Лига Европы
23:00
Базель
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
4.53
X
4.33
П2
1.74
Футбол. Лига Европы
23:00
Бранн
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.53
П2
2.28
Футбол. Лига Европы
23:00
Сельта
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.47
П2
3.10
Футбол. Лига Европы
23:00
Селтик
:
Рома
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.51
П2
2.28
Футбол. Лига Европы
23:00
Порту
:
Мальме
Все коэффициенты
П1
1.23
X
6.87
П2
13.50
Футбол. Лига Европы
23:00
ФКСБ
:
Фейеноорд
Все коэффициенты
П1
5.28
X
4.51
П2
1.62
Футбол. Лига Европы
23:00
Фрайбург
:
Зальцбург
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.96
П2
6.31
Футбол. Лига Европы
23:00
Лион
:
Гоу Эхед Иглз
Все коэффициенты
П1
1.26
X
6.70
П2
11.25
Футбол. Лига Европы
23:00
Панатинаикос
:
Виктория Пл
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.66
П2
4.10
Футбол. Лига конференций
23:00
Абердин
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
5.64
X
4.40
П2
1.59
Футбол. Лига конференций
23:00
Хамрун Спартанс
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
8.75
X
5.00
П2
1.39
Футбол. Лига конференций
23:00
КуПС
:
Лозанна
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.85
П2
2.05
Футбол. Лига конференций
23:00
Лех
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.70
П2
2.33
Футбол. Лига конференций
23:00
Линколн
:
Сигма
Все коэффициенты
П1
5.80
X
4.30
П2
1.53
Футбол. Лига конференций
23:00
Ракув
:
Зриньски
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.32
П2
6.97
Футбол. Лига конференций
23:00
Риека
:
Целе
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.84
П2
4.33
Футбол. Лига конференций
23:00
Шелбурн
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
17.00
X
7.75
П2
1.18
Футбол. Лига конференций
23:00
Рапид В
:
Омония
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.63
П2
3.05

Футбольный клуб «Шахтер» перестал быть донецким

Донецкий футбольный клуб «Шахтер» официально сменил локацию и теперь зарегистрирован в Киеве.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

В качестве юридического адреса команда указала гостиницу «Опера» на улице Богдана Хмельницкого, где в разное время останавливались сборная Испании и мадридский «Реал». По информации источника, изменения внесены в систему Международной федерации футбола (ФИФА) — городом, который клуб представляет, теперь значится Киев. Однако в международном названии команды по-прежнему сохранено «Шахтер Донецк».

Ранее украинские СМИ сообщали, что клуб рассматривает возможность строительства нового стадиона в Киеве. Кроме того, руководство «горняков» намерено провести социологические опросы, чтобы оценить уровень интереса к клубу среди жителей украинской столицы.

В этом сезоне «Шахтер» впервые в XXI веке не сыграл в Лиге чемпионов. Клуб пропустил розыгрыш турнира впервые с сезона-1999/2000.