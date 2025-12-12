Тренер «Ливерпуля» Слот сделал заявление по ситуации с Салахом

Нидерландский специалист Арне Слот дал комментарий относительно будущего в «Ливерпуле» лидера команды Мохамеда Салаха.
«У нас сегодня состоится разговор. По его результатам станет понятно, что будет дальше. Мы должны вдвоем оценить сложившуюся ситуацию. Больше ничего не могу сказать по этому поводу», — цитирует специалиста Liverpool Echo.
6 декабря в 15-м туре Английской Премьер-лиги действующий чемпион «Ливерпуль» не смог добыть три очка в матче против борющегося за выживание «Лидса» (3:3). Мохамед Салах этот матч провел в запасе, в третий раз подряд оставшись на скамейке запасных. После матча египетский футболист заявил, что клуб пытается свалить на него неудачные результаты в нынешнем сезоне, однако, как считает спортсмен, проблема не в нем. Также египтянин отметил, что не заслуживает такого отношения, поскольку много сделал для «Ливерпуля».
33-летний Салах выступает за «Ливерпуль» с лета 2017 года. В составе клуба в общей сложности нападающий принял участие в 420 матчах, отметившись в них 250 голами и 116 передачами. Египтянин занимает третье место в списке лучших бомбардиров команды, уступая валлийскому нападающему Иану Рашу (339) и английскому форварду Роджеру Ханту (271). Оба выступали за мерсисайдцев в XX веке.
В прошлом сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром и ассистентом чемпионата Англии. В апреле 2025 года стороны продлили контракт на два года.