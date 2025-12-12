Тренер «Ливерпуля» Слот сделал заявление по ситуации с Салахом

6 декабря в 15-м туре Английской Премьер-лиги действующий чемпион «Ливерпуль» не смог добыть три очка в матче против борющегося за выживание «Лидса» (3:3). Мохамед Салах этот матч провел в запасе, в третий раз подряд оставшись на скамейке запасных. После матча египетский футболист заявил, что клуб пытается свалить на него неудачные результаты в нынешнем сезоне, однако, как считает спортсмен, проблема не в нем. Также египтянин отметил, что не заслуживает такого отношения, поскольку много сделал для «Ливерпуля».