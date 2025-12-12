Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Унион Б
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.45
П2
2.39
Футбол. Италия
22:45
Лечче
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.53
X
2.91
П2
3.38
Футбол. Франция
22:45
Анже
:
Нант
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.27
П2
3.64
Футбол. Испания
23:00
Реал Сосьедад
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.87
П2
4.90
Футбол. Лига конференций
завершен
Рапид В
0
:
Омония
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шелбурн
0
:
Кристал Пэлас
3
П1
X
П2

Мбаппе вошел в тройку самых дорогих футболистов мира

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе сравнялся по трансферной стоимости с Эрлингом Холандом и Ламином Ямалем.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Интернет-портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость футболистов чемпионата Испании. После обновления форвард «Реала» Килиан Мбаппе прибавил в стоимости €20 млн и теперь оценивается в €200 млн. По этому показателю Мбаппе сравнялся с нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом и форвардом «Барселоны» Ламином Ямалем.

В текущем сезоне Мбаппе провел за мадридский клуб 24 во всех турнирах, в которых забил 26 голов и сделал четыре результативные передачи.

Больше всего в стоимости прибавил полузащитник «Реала» Арда Гюлер. Турецкий футболист стал дороже на €30 млн и его стоимость теперь оценивается в €90 млн.

Игроками, которые больше всех потеряли в цене, стали полузащитник «Реала» Джуд Беллингем (- €20 млн; стоимость после обновления — €160 млн) и его партнер по команде Родриго (- €20 млн; €60 млн), а также футболист «Атлетика» из Бильбао Ойан Сансет (- €20 млн; €40 млн).

Стоимость российского полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна осталась без изменений (€7,5 млн).

Узнать больше по теме
Биография Ламина Ямаля: карьера и личная жизнь футболиста
Нападающий «Барселоны» и сборной Испании, чемпион и лучший молодой игрок Евро-2024 — все это о талантливом семнадцатилетнем юноше Ламине Ямале. В материале собрали ключевые факты из биографии спортсмена.
Читать дальше