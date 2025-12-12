Мбаппе вошел в тройку самых дорогих футболистов мира

Интернет-портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость футболистов чемпионата Испании. После обновления форвард «Реала» Килиан Мбаппе прибавил в стоимости €20 млн и теперь оценивается в €200 млн. По этому показателю Мбаппе сравнялся с нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом и форвардом «Барселоны» Ламином Ямалем.
В текущем сезоне Мбаппе провел за мадридский клуб 24 во всех турнирах, в которых забил 26 голов и сделал четыре результативные передачи.
Больше всего в стоимости прибавил полузащитник «Реала» Арда Гюлер. Турецкий футболист стал дороже на €30 млн и его стоимость теперь оценивается в €90 млн.
Игроками, которые больше всех потеряли в цене, стали полузащитник «Реала» Джуд Беллингем (- €20 млн; стоимость после обновления — €160 млн) и его партнер по команде Родриго (- €20 млн; €60 млн), а также футболист «Атлетика» из Бильбао Ойан Сансет (- €20 млн; €40 млн).
Стоимость российского полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна осталась без изменений (€7,5 млн).