«Бавария» установила бомбардирский рекорд в Бундеслиге

«Бавария» установила новый рекорд результативности в матче 14-го тура чемпионата Германии, в котором сыграла вничью с «Майнцем» (2:2), сообщает Opta.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации источника, в этом матче мюнхенский клуб достиг отметки в 50 забитых голов за сезон. Ранее ни одной команде в истории Бундеслиги не покорялась такая отметка за столь короткий срок. На данный момент футболисты «Баварии» забили 51 мяч.

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани отреагировал на ничейный результат в игре с «Майнцем».

— «Майнц» очень хорошо воспользовался своими моментами, а мы допускали ошибки. У нас тоже были свои шансы, мы создали много моментов, но не реализовали их.

Я хочу оставаться объективным. Если бы мы не создавали моменты — это было бы плохо. Если бы мы «подарили» их сопернику — это тоже было бы плохо. Но этого не произошло. Тем не менее мы забили недостаточно голов и пропустили на два мяча больше, чем следовало.

Поздравляю соперника — для них это отличный результат. Но, если честно, если оглянуться на игру и на те моменты, которые мы создали, в другой день мы забили бы еще 3−4 гола, — приводит слова Компани Bayern & Germany в соцсетях.

«Бавария» продлила серию без поражений в Бундеслиге до 14 матчей и лидирует в турнирной таблице с 38 очками. «Майнц» не выигрывает на протяжении десяти встреч и располагается на последнем, 18-м месте с 7 баллами.

Бавария
2:2
Первый тайм: 1:1
Майнц
Футбол, Германия, 14-й тур
14.12.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Алльянц Арена
Главные тренеры
Венсан Компани
Бо Хенриксен
Голы
Бавария
Леннарт Карл
29′
Гарри Кейн
87′
Майнц
Каспер Потульски
45′
Ли Джэ Сон
67′
Составы команд
Бавария
1
Мануэль Нойер
44
Йосип Станишич
17
Майкл Олисе
7
Серж Гнабри
42
Леннарт Карл
9
Гарри Кейн
6
Йозуа Киммих
20
Том Бишоф
61′
19
Альфонсо Дэйвис
83′
3
Ким Мин Джэ
73′
11
Николас Джексон
21
Хироки Ито
61′
27
Конрад Лаймер
77′
8
Леон Горецка
61′
45
Александр Павлович
Майнц
33
Даниэль Бац
22
Николас Ферачниг
16
Штефан Белль
14
Вильям Бевинг
7
Ли Джэ Сон
21
Данни да Коста
50′
48
Каспер Потульски
85′
15
Леннард Мэлони
6
Кайсю Сано
24
Сота Кавасаки
62′
9
Арно Норден
17
Бенедикт Холлербах
78′
44
Нельсон Вайпер
Статистика
Бавария
Майнц
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
24
5
Удары в створ
11
2
Угловые
7
0
Фолы
7
8
Офсайды
6
1
Судейская бригада
Главный судья
Робин Браун
(Германия)
