«Бавария» установила бомбардирский рекорд в Бундеслиге

По информации источника, в этом матче мюнхенский клуб достиг отметки в 50 забитых голов за сезон. Ранее ни одной команде в истории Бундеслиги не покорялась такая отметка за столь короткий срок. На данный момент футболисты «Баварии» забили 51 мяч.
Главный тренер «Баварии» Венсан Компани отреагировал на ничейный результат в игре с «Майнцем».
— «Майнц» очень хорошо воспользовался своими моментами, а мы допускали ошибки. У нас тоже были свои шансы, мы создали много моментов, но не реализовали их.
Я хочу оставаться объективным. Если бы мы не создавали моменты — это было бы плохо. Если бы мы «подарили» их сопернику — это тоже было бы плохо. Но этого не произошло. Тем не менее мы забили недостаточно голов и пропустили на два мяча больше, чем следовало.
Поздравляю соперника — для них это отличный результат. Но, если честно, если оглянуться на игру и на те моменты, которые мы создали, в другой день мы забили бы еще 3−4 гола, — приводит слова Компани Bayern & Germany в соцсетях.
«Бавария» продлила серию без поражений в Бундеслиге до 14 матчей и лидирует в турнирной таблице с 38 очками. «Майнц» не выигрывает на протяжении десяти встреч и располагается на последнем, 18-м месте с 7 баллами.
Венсан Компани
Бо Хенриксен
Леннарт Карл
29′
Гарри Кейн
87′
Каспер Потульски
45′
Ли Джэ Сон
67′
1
Мануэль Нойер
44
Йосип Станишич
17
Майкл Олисе
7
Серж Гнабри
42
Леннарт Карл
9
Гарри Кейн
6
Йозуа Киммих
20
Том Бишоф
61′
19
Альфонсо Дэйвис
83′
3
Ким Мин Джэ
73′
11
Николас Джексон
21
Хироки Ито
61′
27
Конрад Лаймер
77′
8
Леон Горецка
61′
45
Александр Павлович
33
Даниэль Бац
22
Николас Ферачниг
16
Штефан Белль
14
Вильям Бевинг
7
Ли Джэ Сон
21
Данни да Коста
50′
48
Каспер Потульски
85′
15
Леннард Мэлони
6
Кайсю Сано
24
Сота Кавасаки
62′
9
Арно Норден
17
Бенедикт Холлербах
78′
44
Нельсон Вайпер
Главный судья
Робин Браун
(Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти