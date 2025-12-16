Ричмонд
Стало известно имя лучшего вратаря года по версии ФИФА

Голкипер «Манчестер Сити» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма стал лауреатом премии FIFA The Best, сообщает пресс-служба организации на официальном сайте.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

26-летний Доннарумма впервые стал обладателем данной награды.

В минувшем сезоне Джанлуиджи Доннарумма в составе «ПСЖ» стал победителем чемпионата Франции и был признан лучшим вратарем турнира, завоевал Кубок и Суперкубок страны, а также выиграл Лигу чемпионов. Итальянец выходил в стартовом составе в 15 из 17 матчей ЛЧ, в шести встречах он оставил свои ворота в неприкосновенности.

На награду также претендовали Алисон («Ливерпуль» и сборная Бразилии), Тибо Куртуа («Реал» Мадрид и сборная Бельгии), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла» и сборная Аргентины), Мануэль Нойер («Бавария» и сборная Германии), Давид Райя («Арсенал» и сборная Испании), Ян Зоммер («Интер» и сборная Швейцарии) и Войцех Щенсны («Барселона» и сборная Польши).

Церемония награждения лучших игроков среди мужчин и женщин по итогам года по версии Международной федерации футбола (ФИФА) пройдет сегодня, 16 декабря в Дохе и начнется в 20:00 мск.