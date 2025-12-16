Стало известно имя лучшего вратаря года по версии ФИФА

В минувшем сезоне Джанлуиджи Доннарумма в составе «ПСЖ» стал победителем чемпионата Франции и был признан лучшим вратарем турнира, завоевал Кубок и Суперкубок страны, а также выиграл Лигу чемпионов. Итальянец выходил в стартовом составе в 15 из 17 матчей ЛЧ, в шести встречах он оставил свои ворота в неприкосновенности.