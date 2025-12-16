Ричмонд
Фернандеш: Больно от того, что «МЮ» хотел продать меня летом

Португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш заявил, что «красные дьяволы» были готовы с ним расстаться летом 2025 года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Бруну Фернандеш признался, что прошлым летом «Манчестер Юнайтед» очень хотел продать его, особенно на фоне слухов о возможном переходе в саудовский чемпионат. Португалец выразил разочарование ощущением равнодушия со стороны руководства.

«Клуб хотел, чтобы я ушел летом, и эта мысль прочно засела у меня в голове. Я решил остаться — отчасти по семейным обстоятельствам, но ещё и потому, что искренне люблю этот клуб. Мне от этого очень больно. Даже не столько больно, сколько грустно, ведь меня абсолютно не в чем упрекнуть», — цитирует Фернандеша Sport Witness.

Португалец перешел в «Манчестер Юнайтед» из лиссабонского «Спортинга» в январе 2020 года. Сумма сделки тогда составила 55 миллионов евро. Во всех турнирах 31-летний игрок провел за клуб 307 матчей, в которых забил 103 гола и сделал 93 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

С 2023 года Бруну Фернандеш является капитаном команды. Вместе с «Манчестер Юнайтед» он выиграл Кубок Англии (2024) и Кубок английской лиги (2023).