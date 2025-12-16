Ричмонд
Сын Ибрагимовича включен в состав «Милана» на Суперкубок Италии

19-летний вингер Максимилиан Ибрагимович на этой неделе может дебютировать за взрослую команду «россонери».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AC Milan/AC Milan via Getty Images

«Милан» испытывает проблемы с составом из-за травм некоторых ведущих игроков. Поэтому главный тренер Массимилиано Аллегри вызвал пятерых футболистов из молодежной команды на Суперкубок Италии.

Среди вызванных — Максимилиан Ибрагимович, 19-летний сын легендарного шведского форварда Златана Ибрагимовича. Он играет в системе «Милана» с лета 2022 года.

Суперкубок Италии с участием четырех клубов пройдет 18—22 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. «Милан» сыграет с «Наполи», в другом матче встретятся «Болонья» и «Интер». Победители этих игр сойдутся в решающем противостоянии за трофей.

Златан Ибрагимович занимает пост советника руководства клуба. За «Милан» Златан играл с 2010-го по 2012 год, а также с 2020-го по 2023 год. В июле 2023 года шведский нападающий объявил о завершении карьеры.

Помимо «россонери», на протяжении своей карьеры Златан Ибрагимович выступал за такие клубы как «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселона», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».