Сын Ибрагимовича включен в состав «Милана» на Суперкубок Италии

«Милан» испытывает проблемы с составом из-за травм некоторых ведущих игроков. Поэтому главный тренер Массимилиано Аллегри вызвал пятерых футболистов из молодежной команды на Суперкубок Италии.
Среди вызванных — Максимилиан Ибрагимович, 19-летний сын легендарного шведского форварда Златана Ибрагимовича. Он играет в системе «Милана» с лета 2022 года.
Суперкубок Италии с участием четырех клубов пройдет
Златан Ибрагимович занимает пост советника руководства клуба. За «Милан» Златан играл с 2010-го по 2012 год, а также с 2020-го по 2023 год. В июле 2023 года шведский нападающий объявил о завершении карьеры.
Помимо «россонери», на протяжении своей карьеры Златан Ибрагимович выступал за такие клубы как «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселона», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».