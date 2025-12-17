Индийцы озадачили Месси тем, что Индия дважды выигрывала ЧМ

Звездного аргентинца, а также его партнеров по «Интер Майами» Луиса Суареса и Родриго де Пауля приветствовали более 50 тыс. болельщиков. Во время мероприятия им вручили именные футболки сборной Индии.
Месси оказался сильно озадачен, разглядывая подаренную ему футболку, поскольку на эмблеме индийской команды были нанесены две звезды, означающие две победы на чемпионате мира. Аргентинцу не объяснили, что это футболка сборной страны по крикету, а не по футболу.
Чемпионат мира по крикету, аналогично футбольному, проводится раз в четыре года. Сборная Индии дважды становилась чемпионом мира — в 1983 и 2011 годах. Действующим чемпионом мира является сборная Австралии, которая в 2023 году в финале обыграла индийскую команду на ее домашнем турнире.
Сборная Индии по футболу ни разу в своей истории не выступала на чемпионате мира по футболу. На данный момент она занимает 142-е место в рейтинге сборных ФИФА.
Сборная Аргентины по футболу является действующим чемпионом мира по футболу. В финале ЧМ-2022 «альбиселесте» обыграли команду Франции (3:3, 4:2 пен). Для Аргентины это третий в истории чемпионский титул, для Месси — первый.