Индийцы озадачили Месси тем, что Индия дважды выигрывала ЧМ

Чемпионат мира по крикету, аналогично футбольному, проводится раз в четыре года. Сборная Индии дважды становилась чемпионом мира — в 1983 и 2011 годах. Действующим чемпионом мира является сборная Австралии, которая в 2023 году в финале обыграла индийскую команду на ее домашнем турнире.