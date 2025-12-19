Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Боруссия Д
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.73
П2
5.60
Футбол. Испания
23:00
Валенсия
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.30
П2
4.24
Футбол. Лига конференций
завершен
Зриньски
1
:
Рапид В
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Страсбур
3
:
Брейдаблик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Спарта П
3
:
Абердин
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Слован Бр
1
:
Хеккен
0
П1
X
П2

Тренер «ПСЖ» объяснил, когда Сафонов получил перелом руки

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике поделился подробностями травмы российского вратаря Матвея Сафонова. Об этом сообщает RMC Sport.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Ранее стало известно, что Сафонов получил перелом левой кисти во время финального матча Межконтинентального кубка с «Фламенго» (1:1, пен. 2:1), где он отразил четыре пенальти в послематчевой серии.

"Я не могу ничего объяснить. Это невероятно — сам игрок не знает, как это произошло. Мы думаем, что во время третьего пенальти, когда он сделал странное движение. Он отразил два последних удара с переломом. Адреналин настолько сильный, когда игроки находятся на эмоциях, что, думаю, он мог отбивать удары, не чувствуя боли.

Игроки, особенно Сафонов, показали готовность помочь команде, независимо от матча. Будь то Межконтинентальный финал или кубковый матч, мы готовы. Это тот настрой, который мы хотим видеть у наших игроков в «ПСЖ» и у тех, кто придет в будущем. В жизни можно многому научиться благодаря негативным моментам. Он отлично играл в последних матчах, но жизнь говорит ему: отдохни, восстановись и прими это. С его менталитетом он вернется быстрее обычного", — сказал Энрике.

Таким образом, Сафонов мог получить перелом во время отражения пенальти от нападающего «Фламенго» Педро.

Победа в Межконтинентальном кубке стала для Сафонова шестым выигранным трофеем в «ПСЖ». Ранее он становился победителем Лиги чемпионов, Лиги 1, Кубка и Суперкубка Франции, а также Суперкубка УЕФА.

Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года из «Краснодара» за 20 млн евро. 26-летний россиянин провел за «ПСЖ» 21 матч, в которых пропустил 16 мячей и девять раз сыграл на ноль. Его контракт с парижским клубом рассчитан до лета 2029 года.

В субботу, 20 декабря, «ПСЖ» на выезде сыграет в 1/32 финала Кубка Франции против полулюбительского клуба из пятого французского дивизиона «Фонтене». Начало матча — в 23:00 по московскому времени.

Узнать больше по теме
Биография Педри: карьера и личная жизнь футболиста
Сегодня в рядах «Барселоны» часто мелькают молодые талантливые футболисты. В команде выступают Ламин Ямаль, Гави, в аренде в «Брайтоне» реанимирует ярко начавшуюся карьеру Ансу Фати. Но эти игроки считаются воспитанниками клуба, в отличие от нашего героя, который прошел путь становления в «Лас-Пальмасе».
Читать дальше