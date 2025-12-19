Тренер «ПСЖ» объяснил, когда Сафонов получил перелом руки

Ранее стало известно, что Сафонов получил перелом левой кисти во время финального матча Межконтинентального кубка с «Фламенго» (1:1, пен. 2:1), где он отразил четыре пенальти в послематчевой серии.
"Я не могу ничего объяснить. Это невероятно — сам игрок не знает, как это произошло. Мы думаем, что во время третьего пенальти, когда он сделал странное движение. Он отразил два последних удара с переломом. Адреналин настолько сильный, когда игроки находятся на эмоциях, что, думаю, он мог отбивать удары, не чувствуя боли.
Игроки, особенно Сафонов, показали готовность помочь команде, независимо от матча. Будь то Межконтинентальный финал или кубковый матч, мы готовы. Это тот настрой, который мы хотим видеть у наших игроков в «ПСЖ» и у тех, кто придет в будущем. В жизни можно многому научиться благодаря негативным моментам. Он отлично играл в последних матчах, но жизнь говорит ему: отдохни, восстановись и прими это. С его менталитетом он вернется быстрее обычного", — сказал Энрике.
Таким образом, Сафонов мог получить перелом во время отражения пенальти от нападающего «Фламенго» Педро.
Победа в Межконтинентальном кубке стала для Сафонова шестым выигранным трофеем в «ПСЖ». Ранее он становился победителем Лиги чемпионов, Лиги 1, Кубка и Суперкубка Франции, а также Суперкубка УЕФА.
Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года из «Краснодара» за 20 млн евро. 26-летний россиянин провел за «ПСЖ» 21 матч, в которых пропустил 16 мячей и девять раз сыграл на ноль. Его контракт с парижским клубом рассчитан до лета 2029 года.
В субботу, 20 декабря, «ПСЖ» на выезде сыграет в 1/32 финала Кубка Франции против полулюбительского клуба из пятого французского дивизиона «Фонтене». Начало матча — в 23:00 по московскому времени.