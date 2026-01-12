Флик выиграл восемь финалов из восьми в своей тренерской карьере

Накануне 60-летний немецкий специалист привел каталонский клуб к победе в Суперкубке Испании. В решающем матче «Барселона» обыграли мадридский «Реал» (3:2). Примечательно, что последние три финала Флик выиграл именно в матчах против мадридского клуба.
Все выигранные финалы Ханса-Дитера Флика:
- Кубок Германии — 2020: «Бавария» — «Байер» 4:2
- Лига чемпионов — 2020: «Бавария» — «Пари Сен-Жермен» 1:0
- Суперкубок УЕФА — 2020: «Бавария» — «Севилья» 2:1
- Суперкубок Германии — 2020: «Бавария» — «Боруссия Дортмунд» 3:2
- Клубный чемпионат мира — 2020: «Бавария» — «Тигрес» 1:0
- Суперкубок Испании — 2025: «Барселона» — «Реал Мадрид» 5:2
- Кубок Испании — 2025: «Барселона» — «Реал Мадрид» 3:2 (д.в.)
- Суперкубок Испании — 2026: «Барселона» — «Реал Мадрид» 3:2
Флик возглавил «Барселону» летом 2024 года. В дебютном сезоне он помог каталонскому клубу оформить первый с 2018 года «золотой дубль», выиграв Ла Лигу и Кубок Испании.
В общей сложности под руководством Флика «сине-гранатовые» провели 88 матчей, в которых одержали 66 побед при 9 ничьих и 13 поражениях. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.
«Барселона» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, опережая ближайшего преследователя в лице мадридского «Реала» на четыре очка. В четверг, 15 января, каталонцы в ⅛ финала Кубка Испании сыграют против «Расинга». Начало матча — в 23:00 по московскому времени.