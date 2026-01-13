Хаби Алонсо обратился к болельщикам после увольнения из «Реала»

«Этот профессиональный этап завершен, и все сложилось не так, как нам хотелось бы. Тренировать “Реал” было честью и большой ответственностью. Благодарю клуб, игроков и прежде всего болельщиков — и весь мадридизм — за доверие и поддержку. Ухожу с уважением, благодарностью и гордостью за то, что сделал все возможное», — написал Алонсо в соцсетях.