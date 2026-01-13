Хаби Алонсо обратился к болельщикам после увольнения из «Реала»

Накануне «Реал» объявил об отставке 44-летнего испанского специалиста, контракт с которым был расторгнут по взаимному соглашению сторон. Это произошло на следующий день после поражения от «Барселоны» (2:3) в финале Суперкубка Испании.
«Этот профессиональный этап завершен, и все сложилось не так, как нам хотелось бы. Тренировать “Реал” было честью и большой ответственностью. Благодарю клуб, игроков и прежде всего болельщиков — и весь мадридизм — за доверие и поддержку. Ухожу с уважением, благодарностью и гордостью за то, что сделал все возможное», — написал Алонсо в соцсетях.
Хаби Алонсо возглавил «Реал» летом 2025 года, подписав с мадридским клубом контракт на три года. Под его руководством «королевский клуб» провел 34 матча, в которых одержал 24 победы при четырех ничьих и шести поражениях.
Ранее Алонсо на протяжении трех сезонов возглавлял леверкузенский «Байер», с которым в 2024 году он выиграл Бундеслигу, а также Кубок и Суперкубок Германии, прервав 11-летнюю гегемонию «Баварии» на внутренней арене.
Новым тренером «Реала» после ухода Алонсо стал Альваро Арбелоа, который минувшим летом возглавил «Кастилью» — вторую команду мадридцев, выступающую в третьем испанском дивизионе.
«Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей «Барселоны» на четыре очка. В среду, 14 января, «сливочные» на выезде сыграют против «Альбасете» в ⅛ финала Кубка Испании. Начало матча — в 23:00 по московскому времени.