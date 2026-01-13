Ричмонд
Официально: «Барселона» арендовала Канселу у «Аль-Хиляля»

Португальский правый защитник Жоау Канселу вернулся в каталонский клуб.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Барселона» объявила о переходе из «Аль-Хиляля» правого защитника Жоау Канселу на правах аренды. Португалец будет выступать за каталонский клуб до конца сезона-2025/26. Игрок взял себе футболку со 2-м номером.

Канселу будет зарегистрирован вместо травмированного Андреаса Кристенсена, который пропустит не менее четырех месяцев.

Канселу 31 год, за «Аль-Хиляль» он выступает с лета 2024 года. В нынешнем сезоне защитник провел за клуб шесть матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и отметился двумя результативными передачами.

Действующий контракт Жоау с клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость португальца в 10 миллионов евро. Ранее Канселу уже играл за «Барселону» в сезоне-2023/24. За тот период он провел 42 матча, в которых забил четыре мяча и сделал пять результативных передач.

В активе Жоау Канселу 64 матча и 12 голов за сборную Португалии.