Официально: «Барселона» арендовала Канселу у «Аль-Хиляля»

«Барселона» объявила о переходе из «Аль-Хиляля» правого защитника Жоау Канселу на правах аренды. Португалец будет выступать за каталонский клуб до конца сезона-2025/26. Игрок взял себе футболку со 2-м номером.
Канселу будет зарегистрирован вместо травмированного Андреаса Кристенсена, который пропустит не менее четырех месяцев.
Канселу 31 год, за «Аль-Хиляль» он выступает с лета 2024 года. В нынешнем сезоне защитник провел за клуб шесть матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и отметился двумя результативными передачами.
Действующий контракт Жоау с клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость португальца в 10 миллионов евро. Ранее Канселу уже играл за «Барселону» в сезоне-2023/24. За тот период он провел 42 матча, в которых забил четыре мяча и сделал пять результативных передач.
В активе Жоау Канселу 64 матча и 12 голов за сборную Португалии.