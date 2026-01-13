Официально: «Барселона» арендовала Канселу у «Аль-Хиляля»

Действующий контракт Жоау с клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость португальца в 10 миллионов евро. Ранее Канселу уже играл за «Барселону» в сезоне-2023/24. За тот период он провел 42 матча, в которых забил четыре мяча и сделал пять результативных передач.