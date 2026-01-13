Ричмонд
Главный тренер «Наполи» дисквалифицирован на два матча Серии А

Он также выплатит денежный штраф в размере €15 тысяч.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Официальный сайт ФК "Наполи"

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте был дисквалифицирован на два матча чемпионата Италии по футболу. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Также специалист выплатит штраф в размере 15 тысяч евро. В матче с «Интером» (2:2) в 20-м туре чемпионата Италии Конте получил красную карточку за агрессивные действия — он пнул бутылку с водой и кричал в лицо резервному арбитру после назначения пенальти в ворота неаполитанцев. Уходя в подтрибунное помещение, Конте несколько раз повторил: «Вам должно быть стыдно!».

Таким образом, тренер пропустит матчи с «Пармой» (14 января) и «Сассуоло» (17 января). Конте вернётся к руководству командой 25 января на «Альянц Стэдиум» в поединке с «Ювентусом». Антонио возглавлял этот клуб с 2011 по 2014 год. После 19 туров Серии А «Наполи» набрал 39 очков и занимает третье место в таблице.

Напомним, 5 июня 2024 года Конте стал главным тренером «Наполи», подписав контракт на три года. В первом сезоне привел клуб к победе в чемпионате Италии, тем самым став первым тренером, выигрывавшим «скудетто» с тремя разными клубами. В 2025-м под его руководством «Наполи» выиграл Суперкубок Италии.

Свою футбольную карьеру Конте завершил в 2004 году, его последним клубом стал «Ювентус».