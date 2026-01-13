Главный тренер «Наполи» дисквалифицирован на два матча Серии А

Также специалист выплатит штраф в размере 15 тысяч евро. В матче с «Интером» (2:2) в 20-м туре чемпионата Италии Конте получил красную карточку за агрессивные действия — он пнул бутылку с водой и кричал в лицо резервному арбитру после назначения пенальти в ворота неаполитанцев. Уходя в подтрибунное помещение, Конте несколько раз повторил: «Вам должно быть стыдно!».