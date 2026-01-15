Артета: очень горжусь тем, как «Арсенал» играет каждые три дня

«Мы играли против действительно сильной команды на сложном стадионе. Я очень горжусь тем, чего добилась моя команда. То, как мы играем каждые три дня, впечатляет. Хочется начинать играть в полуфиналах регулярно. Вся работа, которую мы проделали в течение сезона, важна. Возвращение Хаверца? Это повышает уровень команды, и он нам нужен. У всех будет игровое время, учитывая количество матчей, которые у нас впереди, поэтому я рад, что все игроки у нас есть», — сказал Артета.
Ответная игра пройдет 3 февраля на стадионе «Эмирейтс». Победитель двухматчевого противостояния в финале сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» — «Ньюкасл» (первый матч — 2:0). Финал турнира пройдет 22 марта на стадионе «Уэмбли».
«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, опережая ближайших преследователей в лице «Манчестер Сити» и «Астон Виллы» на шесть очков. В субботу, 17 августа, «канониры» на выезде сыграют против «Ноттингем Форест». Начало матча — в 20:30 по московскому времени.