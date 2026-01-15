Артета: очень горжусь тем, как «Арсенал» играет каждые три дня

«Мы играли против действительно сильной команды на сложном стадионе. Я очень горжусь тем, чего добилась моя команда. То, как мы играем каждые три дня, впечатляет. Хочется начинать играть в полуфиналах регулярно. Вся работа, которую мы проделали в течение сезона, важна. Возвращение Хаверца? Это повышает уровень команды, и он нам нужен. У всех будет игровое время, учитывая количество матчей, которые у нас впереди, поэтому я рад, что все игроки у нас есть», — сказал Артета.