Артета: очень горжусь тем, как «Арсенал» играет каждые три дня

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал выездную победу над «Челси» (3:2) в первом матче полуфинала Кубка английской лиги. Об этом сообщает BBC.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Мы играли против действительно сильной команды на сложном стадионе. Я очень горжусь тем, чего добилась моя команда. То, как мы играем каждые три дня, впечатляет. Хочется начинать играть в полуфиналах регулярно. Вся работа, которую мы проделали в течение сезона, важна. Возвращение Хаверца? Это повышает уровень команды, и он нам нужен. У всех будет игровое время, учитывая количество матчей, которые у нас впереди, поэтому я рад, что все игроки у нас есть», — сказал Артета.

Ответная игра пройдет 3 февраля на стадионе «Эмирейтс». Победитель двухматчевого противостояния в финале сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» — «Ньюкасл» (первый матч — 2:0). Финал турнира пройдет 22 марта на стадионе «Уэмбли».

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, опережая ближайших преследователей в лице «Манчестер Сити» и «Астон Виллы» на шесть очков. В субботу, 17 августа, «канониры» на выезде сыграют против «Ноттингем Форест». Начало матча — в 20:30 по московскому времени.