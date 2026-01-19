Килиан Мбаппе: У нас не было никаких проблем с Хаби Алонсо

«У нас не было никаких проблем с Хаби Алонсо. Сказать, что Хаби был неуспешен, — неправда. Он ушел до того, как были завоеваны титулы. С ним мы проиграли только Суперкубок. Хаби, на мой взгляд, будет фантастическим тренером», — приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо.