Килиан Мбаппе: У нас не было никаких проблем с Хаби Алонсо

Нападающий мадридского «Реала» прокомментировал новости о возможном конфликте с бывшим тренером Хаби Алонсо.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Килиан Мбаппе поделился мнением о тренере Хаби Алонсо, которого недавно уволили из «Королевского клуба».

«У нас не было никаких проблем с Хаби Алонсо. Сказать, что Хаби был неуспешен, — неправда. Он ушел до того, как были завоеваны титулы. С ним мы проиграли только Суперкубок. Хаби, на мой взгляд, будет фантастическим тренером», — приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо.

12 января «Реал» сообщил об отставке Хаби Алонсо. После его увольнения команда под руководством Альваро Арбелоа вылетела в 1/16 Кубка Испании, уступив «Альбасете» (2:3), а в Ла Лиге обыграла «Леванте» (2:0).

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 48 очков. Мадридцы отстают от лидирующей «Барселоны» на одно очко.

Хаби Алонсо 44 года. Ранее он работал с юношами «Реала» и резервной командой клуба «Реал Сосьедад». Первой взрослой командой в тренерской команде Алонсо стал леверкузенский «Байер». В сезоне-2023/24 команда смогла завоевать первый в своей истории «золотой дубль» и дошла до финала Лиги Европы, где уступила «Аталанте».