«Барселона» сыграет в Кубке с «Альбасете», выбившим ранее «Реал»

«Альбасете» и «Барселона» сыграют друг с другом впервые с 2005 года. История встреч между командами насчитывает 14 матчей, в девяти из которых каталонский клуб одержал победу, еще четыре матча завершились вничью. Единственную победу над «Барселоной» «Альбасете» одержал в 1995 году, обыграв сине-гранатовых на «Камп Ноу» со счетом 1:0.