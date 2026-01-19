Ричмонд
Футбол. Италия
20:30
Кремонезе
:
Верона
П1
2.55
X
3.02
П2
3.20
Футбол. Италия
22:45
Лацио
:
Комо
П1
2.99
X
2.91
П2
2.80
Футбол. Англия
23:00
Брайтон
:
Борнмут
П1
1.86
X
4.16
П2
3.91
Футбол. Испания
23:00
Эльче
:
Севилья
П1
2.32
X
3.26
П2
3.37
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Брест
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
2
:
Барселона
1
П1
X
П2

«Барселона» сыграет в Кубке с «Альбасете», выбившим ранее «Реал»

Состоялась жеребьевка четвертьфинальных пар Кубка Испании по футболу.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Соперником «Барселоны» в ¼ финала станет «Альбасете», выступающий в Сегунде. Ранее клуб из одноименной провинции сенсационно выбил из турнира мадридский «Реал», одержав на своем поле победу со счетом 3:2.

Все пары ¼ финала Кубка Испании:

  • «Альбасете» — «Барселона»
  • «Алавес» — «Реал Сосьедад»
  • «Валенсия» — «Атлетик»
  • «Бетис» — «Атлетико»

Четвертьфинальные матчи Кубка Испании пройдут с 3 по 5 февраля. Первые полуфинальные матчи будут сыграны 10—12 февраля, ответные — 3—5 марта. Финальная игра пройдет 25 апреля в Севилье на стадионе «Ла Картуха».

«Барселона» является действующим обладателем Кубка Испании. В прошлогоднем финале сине-гранатовые обыграли «Реал» (3:2, д.в).

«Альбасете» и «Барселона» сыграют друг с другом впервые с 2005 года. История встреч между командами насчитывает 14 матчей, в девяти из которых каталонский клуб одержал победу, еще четыре матча завершились вничью. Единственную победу над «Барселоной» «Альбасете» одержал в 1995 году, обыграв сине-гранатовых на «Камп Ноу» со счетом 1:0.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, опережая ближайшего преследователя в лице «Реала» на один балл. «Альбасете» располагается на 14-й строчке в Сегунде и находится в четырех очках от зоны вылета в Терсеру.