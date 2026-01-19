«Барселона» сыграет в Кубке с «Альбасете», выбившим ранее «Реал»

Соперником «Барселоны» в ¼ финала станет «Альбасете», выступающий в Сегунде. Ранее клуб из одноименной провинции сенсационно выбил из турнира мадридский «Реал», одержав на своем поле победу со счетом 3:2.
Все пары ¼ финала Кубка Испании:
- «Альбасете» — «Барселона»
- «Алавес» — «Реал Сосьедад»
- «Валенсия» — «Атлетик»
- «Бетис» — «Атлетико»
Четвертьфинальные матчи Кубка Испании пройдут с 3 по 5 февраля. Первые полуфинальные матчи будут сыграны
«Барселона» является действующим обладателем Кубка Испании. В прошлогоднем финале сине-гранатовые обыграли «Реал» (3:2, д.в).
«Альбасете» и «Барселона» сыграют друг с другом впервые с 2005 года. История встреч между командами насчитывает 14 матчей, в девяти из которых каталонский клуб одержал победу, еще четыре матча завершились вничью. Единственную победу над «Барселоной» «Альбасете» одержал в 1995 году, обыграв сине-гранатовых на «Камп Ноу» со счетом 1:0.
«Барселона» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, опережая ближайшего преследователя в лице «Реала» на один балл. «Альбасете» располагается на 14-й строчке в Сегунде и находится в четырех очках от зоны вылета в Терсеру.