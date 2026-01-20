Старший сын Бекхэма объявил о разрыве отношений с родителями

26-летний Бруклин Бекхэм заявил, что месяцами хранил молчание, но решил прокомментировать лживые слухи, которые его родители и их окружение якобы распространяют в прессе о нем и его жене. Он подчеркивает, что не стремится примириться со звездной семьей, которая годами контролировала его жизнь, а сейчас нападает на него в соцсетях и медиа.
«Я впервые в жизни стою за себя. Всю мою жизнь родители контролировали то, как наша семья выглядит в медиа. Показные посты в соцсетях, неискренние отношения были частью той среды, в которой я вырос. “Любовь” измеряется тем, насколько часто ты публикуешь совместные снимки в соцсетях и как быстро бросишь все дела, чтобы позировать на общем фото, даже в ущерб работе», — поделился Бруклин.
Бекхэм-младший также раскрыл детали неприличного поведения родителей на его свадьбе с Николой Пельтц, которую те не считают членом семьи. Он обвинил родню в попытках разрушить его брак до и после торжества.
«Мама испортила мой первый танец с женой, который мы репетировали месяц. Но на свадьбе перед 500 гостями певец Марк Энтони позвал меня на сцену якобы для этого танца, но на сцене была мама. Она танцевала со мной совершенно неприлично прямо при всех. Я никогда не чувствовал себя более униженно и постыдно. Мы обновили клятвы ради новых, счастливых воспоминаний», — добавил сын экс-футболиста сборной Англии.
Бруклин Бекхэм заблокировал родителей в социальных сетях и сообщил, что дальнейшее общение будет происходить только через адвокатов.
В браке футболиста Дэвида Бекхэма и бывшей солистки группы Spice Girls Виктории Бекхэм (в девичестве — Адамс) родились четверо детей — сыновья Бруклин, Ромео и Круз, а также дочь Харпер.
Дэвид Бекхэм закончил игровую карьеру в 2013 году. Он известен по выступлениям за «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид», «Лос-Анджелес Гэлакси», «Милан» и «Пари Сен-Жермен». Также он провел 115 матчей за сборную Англии, в которых забил 18 голов и отдал 42 голевые передачи.
В настоящий момент Бекхэм является президентом и совладельцем футбольного клуба «Интер Майами», за который выступает звездный аргентинец Лионель Месси.