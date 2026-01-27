7 болельщиков греческого клуба ПАОК погибли в автокатастрофе

Микроавтобус с 10 болельщиками греческого футбольного клуба ПАОК, следовавший из Греции через Румынию во Францию на матч команды в Лиге Европы с «Лионом», столкнулся с грузовиком на автотрассе в Румынии, 7 болельщиков погибли, еще 3 получили ранения. Об этом сообщил телеканал Skai.