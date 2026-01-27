Ричмонд
7 болельщиков греческого клуба ПАОК погибли в автокатастрофе

В Румынии микроавтобус с болельщиками ПАОКа столкнулся с грузовиком — погибли 7 человек.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Микроавтобус с 10 болельщиками греческого футбольного клуба ПАОК, следовавший из Греции через Румынию во Францию на матч команды в Лиге Европы с «Лионом», столкнулся с грузовиком на автотрассе в Румынии, 7 болельщиков погибли, еще 3 получили ранения. Об этом сообщил телеканал Skai.

Авария произошла днем на автомагистрали DN6 — E70. Микроавтобус попытался совершить обгон автомашины, но, прежде чем вернуться на свою полосу, столкнулся с ехавшим навстречу грузовиком, перевозившим в цистерне спирт. Микроавтобус отбросило на обочину.

МИД Греции сразу же поручил греческому посольству в Бухаресте и консульскому отделу оказать всю возможную помощь греческим гражданам и их семьям. Специальная группа из посольства направляется на место аварии и в больницы, куда отправлены пострадавшие.

ПАОК четырежды побеждал в чемпионате Греции — в 1976, 1985, 2019 и 2024 годах. В команде из Салоников играют двое российских футболистов — полузащитник Магомед Оздоев и нападающий Федор Чалов.

Перед последним туром общего этапа Лиги Европы ПАОК с 12 очками находится на 12-м месте в турнирной таблице. Подопечные Рэзвана Луческу уже обеспечили себе участие в первом раунде плей-офф.