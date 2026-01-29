Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
23:00
Астон Вилла
:
Зальцбург
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.48
П2
7.23
Футбол. Лига Европы
23:00
Базель
:
Виктория Пл
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.85
П2
3.29
Футбол. Лига Европы
23:00
Бетис
:
Фейеноорд
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.73
П2
4.88
Футбол. Лига Европы
23:00
Селтик
:
Утрехт
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.20
П2
8.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Црвена Звезда
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.80
П2
3.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Порту
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.24
X
6.86
П2
12.00
Футбол. Лига Европы
23:00
ФКСБ
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
5.82
X
4.54
П2
1.56
Футбол. Лига Европы
23:00
Гоу Эхед Иглз
:
Брага
Все коэффициенты
П1
4.94
X
4.20
П2
1.68
Футбол. Лига Европы
23:00
Генк
:
Мальме
Все коэффициенты
П1
1.29
X
6.20
П2
10.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Лилль
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.60
П2
3.73
Футбол. Лига Европы
23:00
Лудогорец
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.81
X
4.05
П2
4.30
Футбол. Лига Европы
23:00
Лион
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.56
П2
3.07
Футбол. Лига Европы
23:00
Маккаби
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
9.50
X
5.72
П2
1.33
Футбол. Лига Европы
23:00
Мидтьюлланн
:
Динамо З
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.89
П2
4.14
Футбол. Лига Европы
23:00
Ноттингем Форест
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.08
П2
5.75
Футбол. Лига Европы
23:00
Панатинаикос
:
Рома
Все коэффициенты
П1
6.20
X
3.67
П2
1.68
Футбол. Лига Европы
23:00
Штурм
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.39
П2
2.43
Футбол. Лига Европы
23:00
Штутгарт
:
Янг Бойз
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.25
П2
14.25

Юрий Семин считает, что Сафонов заслужил играть чаще за «ПСЖ»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов хорошо провел матч восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов против «Ньюкасла».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

28 января российский голкипер Матвей Сафонов сыграл за «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов с «Ньюкаслом». Игра завершилась со счетом 1:1.

«Сафонов провел хороший матч с “Ньюкаслом”, хоть команда и не победила. Его появление в составе удивило, но Шевалье играл не очень мощно в последнее время. Потому и произошла замена. В “ПСЖ” часто меняются футболисты, но факт в том, что Сафонов заслужил, чтобы ему предоставляли значительную часть времени на поле», — цитирует Семина «Чемпионат».

Матвей Сафонов пропустил один гол, отразив при этом три удара в створ ворот. Для него эта игра стала первой после того, как 17 декабря он получил травму руки в победном для своей команды финале Межконтинентального Кубка с «Фламенго». Тогда подопечные Луиса Энрике победили в серии пенальти со счетом 3:2, а Сафонов отразил четыре 11-метровых удара.

Всего в текущем сезоне российский голкипер провел пять матчей в составе парижан, в которых пропустил четыре гола.

