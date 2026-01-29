Юрий Семин считает, что Сафонов заслужил играть чаще за «ПСЖ»

28 января российский голкипер Матвей Сафонов сыграл за «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов с «Ньюкаслом». Игра завершилась со счетом 1:1.
«Сафонов провел хороший матч с “Ньюкаслом”, хоть команда и не победила. Его появление в составе удивило, но Шевалье играл не очень мощно в последнее время. Потому и произошла замена. В “ПСЖ” часто меняются футболисты, но факт в том, что Сафонов заслужил, чтобы ему предоставляли значительную часть времени на поле», — цитирует Семина «Чемпионат».
Матвей Сафонов пропустил один гол, отразив при этом три удара в створ ворот. Для него эта игра стала первой после того, как 17 декабря он получил травму руки в победном для своей команды финале Межконтинентального Кубка с «Фламенго». Тогда подопечные Луиса Энрике победили в серии пенальти со счетом 3:2, а Сафонов отразил четыре 11-метровых удара.
Всего в текущем сезоне российский голкипер провел пять матчей в составе парижан, в которых пропустил четыре гола.